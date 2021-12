Kevin Frazier von ENTERTAINMENT TONIGHT und Tony Potts von ACCESS HOLLYWOOD schließen sich zusammen; Unterzeichnen Sie das POC-Joint-Venture

Gastgeber der Unterhaltung heute Abend (CBS) Kevin Frazier und der ehemalige Gastgeber von Access Hollywood (NBC), Tony Potts, vereinen ihre jeweiligen Unternehmen, Kevin Frazier Produktionen (KFP) und Content-Künstler (TCA). Heute geben führende TV-Unternehmen ein Joint Venture bekannt, um das hochmoderne POC-IP von KFP zu beschleunigen und seine Reichweite auf das riesige DOOH-Content-Distributionsnetzwerk von The Content Artists auszudehnen.

„Tony und ich kennen uns seit über 20 Jahren. Wir wollten schon immer einen Weg zur Zusammenarbeit finden und das ist die perfekte Gelegenheit“, sagt Frazier. Frazier und Potts haben eine lange Geschichte in der Erstellung von unverzichtbaren, unverzichtbaren Markeninhalten für Millionen von Menschen unter engen Fristen täglich. Die alten Rivalen versuchen nun, ihre Erstellung von Inhalten, die die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich ziehen, in diesem neuen Unternehmen zu kombinieren. „Wir haben markenfreundliche Formate geschaffen und TCA hat dieses beeindruckende und strategische von Nielsen verifizierte Vertriebsnetz aufgebaut – also ein Gewinn/Gewinn“, fügt Frazier hinzu. „Kevin und sein Team sind sehr innovativ bei der Erstellung fokussierter, werthaltiger Inhalte und ich freue mich, unsere Reichweite in diese Partnerschaft einzubringen“, sagte Potts. „Zusätzlich zu der Tatsache, dass TCA-Mitbegründer Canaan Rubin jahrelang mit Kevin bei CBS zusammengearbeitet und ihm geholfen hat, sein Studio zu leiten – Canaan ist wirklich der Klebstoff, der alles zusammenbrachte.“KFP und TCA werden zuerst im Bereich Reise- und Unterhaltungsinformationen ankommen, mit zwei bereits erstellten und einsatzbereiten Shows. die Möglichkeit, den Multiplattform-Vertrieb zu steigern und Marken einzubinden “, sagte TCA-Mitbegründer Canaan Rubin. Überwachen Sie die Produktion aller Formate für Kevin Frazier Productions ist ausführender Produzent Eric Beere. „Kevin und ich sind begeistert von dieser Partnerschaft. Wir verstehen die Bedeutung der Arbeit, die wir schaffen, und sind anderen Projekten in der Pipeline bereits voraus.“ The Content Artists ist ein globales Unternehmen für Medieninkubation und Content Acceleration mit einem aktuellen von Nielsen verifizierten Vertriebsnetz von TBC-M. TCA verfügt über eine hauseigene Formatfabrik, um Marken mit auffälligen Inhalten abzugleichen. Potts und Rubin haben eine Geschichte von über 8.000 Shows, 12.000 Inhalten und tiefe Beziehungen zu Hollywood und den Marken. KFP konzentriert sich auf die Erstellung ansprechender Unterhaltungs- und Lifestyle-Inhalte. Kevin und Eric arbeiten seit über 20 Jahren zusammen und haben die Produktion von über 15.000 einzigartigen Inhalten überwacht. Wir bieten unserem Publikum und unseren Werbetreibenden ein unvergleichliches Multimedia-Erlebnis. Das Ziel von KFP ist es, sicherzustellen, dass Inhalte effizient und zeitnah bereitgestellt werden, während Qualität und Substanz erhalten bleiben.