Japan erhöht den Militärhaushalt um 6,75 Milliarden US-Dollar, um die Luft- und Seeverteidigung zu stärken

Die Regierung von Premierminister Fumio Kishida hat den Ausgaben am Freitag im Rahmen eines Nachtragshaushalts zugestimmt. Während solche Erhöhungen der Verteidigungsausgaben üblich sind, sind die 774 Milliarden Yen, die der Gesetzgeber genehmigen muss, laut dem japanischen Verteidigungsministerium der höchste Betrag, der jemals verzeichnet wurde.

„Da sich das Sicherheitsumfeld in Japan in einem noch nie dagewesenen Tempo verschlechtert, besteht unsere dringende Aufgabe darin, die Umsetzung verschiedener Projekte zu beschleunigen“, sagte das Verteidigungsministerium in seinem Ausgabenvorschlag.

Die Finanzspritze wird es Japan ermöglichen, drei Monate früher als geplant Boden-Luft-Raketenwerfer auf den Inseln im Ostchinesischen Meer und Patriot PAC-3-Raketenbatterien an anderen Orten aufzurüsten, die die letzte Verteidigungslinie gegen jede Ankunft aus dem Norden darstellen. Koreanische Sprengköpfe.

Chinas wachsender Druck auf Taiwan sorgt in Japan für Nervosität, denn Pekings Kontrolle über die Insel würde chinesische Truppen etwa 100 Kilometer (62 Meilen) von seinem Territorium entfernen und wichtige Seehandelsrouten bedrohen, die Japan mit Nachschub, Öl und anderen Gütern versorgen. Es würde China auch eine Grundlage für einen ungehinderten Zugang zum Westpazifik verschaffen.