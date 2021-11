Die Game Awards haben eine „Weltpremiere“, an der sie seit 2,5 Jahren mit einem Entwickler arbeiten, und vermutlich ist es Zelda

Abonnieren Nintendos Leben zu

Die Game Awards stehen kurz bevor und eine Reihe von Nintendo-Titeln in mehreren Kategorien sind im Rennen um Auszeichnungen. Vielleicht ist das Highlight des Loses Terror Metroid, das im Rennen um das Spiel des Jahres ist.

Bei der Show geht es jedoch nicht nur um die Auszeichnungen. Dies sind auch Ankündigungen, und wieder einmal sorgt Gastgeber und Organisator Geoff Keighley in den sozialen Medien für Aufregung über das, was kommen wird. In seinem neuesten Twitter-Post neckt er eine „Weltneuheit“, an der das Team seit 2,5 Jahren mit einem Entwickler zusammenarbeitet.

Ich habe gerade den letzten Schnitt von a gesehen #thegameawards Weltpremiere, an der wir seit 2,5 Jahren mit einem Entwickler zusammenarbeiten. Wir fühlen uns wirklich geehrt, uns anvertraut zu haben, diese Arbeit mit der Welt zu teilen. -Geoff Keighley (@geoffkeighley) 28. November 2021

Wie unten zu sehen ist, haben eine Reihe von Zelda-Fans bemerkt, wie die Fortsetzung zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild wurde vor etwa 2,5 Jahren angekündigt. Während einige Zweifel haben, dass es dieses Spiel sein würde, da es den Titel „Weltpremiere“ trägt, wurde auch festgestellt, wie The Game Awards Weltpremieren für Spiele machten, die zuvor veröffentlicht wurden.

Und denken Sie daran, dass es für dieses neue Zelda-Spiel noch keinen offiziellen Titel gibt. Früher in diesem Jahr, Nintendo sagte sogar, dass es sich an den Namen erinnerte – um nicht zu viel preiszugeben, und forderten die Fans auf, „am Ball zu bleiben“.

Ich sage es nur, BotW 2 wurde vor ziemlich genau 2,5 Jahren angekündigt.– Tabulatelk15 (@ Tabulatelk15) 28. November 2021

Aonuma hätte technisch gesehen über die E3 sprechen können, aber unabhängig davon passt die Timeline dieses Tweets unglaublich gut.– Tabulatelk15 (@ Tabulatelk15) 28. November 2021

Atem der Wildnis 2 https://t.co/Cg2vz9f28U– Kellyy (@itsakellyy) 28. November 2021

Ich hasse es, dass BOTW2 dazu passt, aber das ist es wahrscheinlich nicht … oder? https://t.co/4VyqSEo9fO– BY2K @ Nicht ganz der Endwalker-Monat (@ TheBY2K) 28. November 2021

BotW 2 wurde vor 2,5 Jahren angekündigt. Es würde als Weltneuheit gelten, da es nicht einmal wirklich richtige Offenbarungen waren. https://t.co/57d9kVRqqM– Existenz – Der Monat der Urlaubsfreude (@ howtoexist2) 28. November 2021

Ich möchte wirklich glauben, dass es sich auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 bezieht. 1) Wir wissen, dass das Spiel jetzt ziemlich fortgeschritten ist, und Nintendo hat einige Informationen über das Spiel, einschließlich Untertitel, zurückgehalten. 2) Zelda hat eine Game Awards-Geschichte.https://t.co/xOmZDKrhE7 – Heimlichkeit (@ Heimlichkeit40k) 28. November 2021

2021 markiert auch das 35-jährige Jubiläum der The Legend of Zelda-Reihe. Nintendo hat auf der diesjährigen E3 (oben) bisher einen Trailer für das neue Spiel veröffentlicht, sodass noch Zeit für die Feierlichkeiten der Game Awards bleibt. Es gab auch Gerüchte, dass Zelda schon seit einiger Zeit auf der diesjährigen Show zu sehen ist, und wir warten immer noch auf die Rückkehr von Wind Waker und Twilight Princess basierend auf einem Gerücht, das Anfang des Jahres aufgetaucht ist.

Die diesjährigen Game Awards werden am 9. Dezember live aus dem Microsoft Theatre in Los Angeles ausgestrahlt. Es wird Auszeichnungen, „Weltpremieren“, musikalische Darbietungen und vieles mehr geben. Auch das Voting ist noch offen, und Sie können alle nominierten Spiele in sehen unser vorheriger Artikel. Was denkst du, könnte diese große Enthüllung sein? Auch wenn es nichts mit Zelda zu tun hat, glaubst du, dass wir die Fortsetzung von Breath of the Wild auf der diesjährigen Show sehen werden? Hinterlassen Sie unten einen Kommentar.