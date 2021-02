Japan bewertet Erdbebenschäden in der Nähe von Fukushima

Japan hat begonnen, den Schaden zu bewerten und die Stromversorgung wiederherzustellen, nachdem am Samstagabend ein Erdbeben der Stärke 7,3 Fukushima getroffen hatte, bei dem rund 150 Menschen verletzt und vorübergehend die Stromversorgung für fast eine Million Haushalte unterbrochen wurden.

Laut dem staatlichen Sender NHK wurden keine Todesfälle gemeldet, und Premierminister Yoshihide Suga sagte auf einer Pressekonferenz am Sonntag, dass keine Vorfälle aus den Reaktoren gemeldet wurden. Laut der Japan Electric Power Exchange sind sechs Kohle- und Gaskraftwerke mit einer Gesamtleistung von rund 3,6 Gigawatt aufgrund des Bebens ohne Verzögerung beim Neustart offline.

Schäden durch einen Erdrutsch auf der Ebisu-Rennstrecke in der Präfektur Fukushima am 14. Februar. Fotograf: Jiji Press / AFP / Getty Images

Das mächtige Zittern, das war fühlte in Tokio ereignete sich nur einen Monat vor dem zehnten Jahrestag des Erdbebens und Tsunamis 2011, bei dem drei Reaktoren im Kernkraftwerk Fukushima Dai-ichi geschmolzen waren und rund 19.000 Menschen starben oder vermisst wurden. Das jüngste Beben war nach Angaben des japanischen Nationalmeteorologen ein Nachbeben des Erdbebens von 2011.

Tokyo Electric Power Co. sagte, dass es einen kleinen Überlauf von Poolwasser gab, das abgebrannte Brennelemente in Kernkraftwerken in Fukushima speicherte, aber keine unkontrollierte Strahlung festgestellt wurde, berichtete NHK. Suga sagte am Montag, dass 12 Menschen bei dem Erdbeben schwer verletzt wurden und 141 leicht verletzt wurden.

Weitere betroffene Aktivitäten sind:

Mitsui Chemicals Inc. gab bekannt, dass das Ichihara-Werk in Chiba, das einen Naphtha-Cracker enthält, wegen einer Stromversorgung geschlossen wurde Nervenzusammenbruch . Es würde ungefähr 10 Tage dauern, um die Anlage neu zu starten.

Das Werk von JFE Steel in der Präfektur Miyagi bleibt nach dem Erdbeben geschlossen, während Nippon Steel Corp. Alle Produktionsanlagen waren ab Sonntag normal in Betrieb.

Das Erdbeben am Samstagabend traf die Region Tohoku, 220 Kilometer nördlich von Tokio, teilte die Japan Meteorological Agency mit. Mehr als 830.000 Haushalte in den Regionen Tohoku und Kanto erlitten Stromausfälle, aber die Versorgung wurde am Sonntagmorgen in den meisten Gebieten wieder aufgenommen.

Die Großhandelspreise für Strom für diesen Tag in Tokio haben sich am Sonntag aufgrund zahlreicher regionaler Kraftwerksausfälle auf rund 14 Yen pro Kilowattstunde fast verdreifacht. Die Zinsen fielen am Montag um 46%, da die Händler erwarten, dass mehr Fabriken den Betrieb wieder aufnehmen, was eine Versorgungskrise verhindert.

Die landesweiten durchschnittlichen Spot-Strompreise fielen am Montag um 9,5% auf 7,35 Yen pro Kilowattstunde.

– Mit Hilfe von Takashi Mochizuki, Stephen Stapczynski, Tsuyoshi Inajima und Masumi Suga

