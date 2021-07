Italiens Reserven steigen erneut bei Verlängerungssieg gegen Österreich und Einzug ins EM-Viertelfinale

Mit drei exquisiten Berührungen von Kontrolle, Technik und Finish beendete Federico Chiesa 95 Minuten italienischer Frustration.

Das Rekordteam zieht ins Viertelfinale der EM mit einer Abwehr, die nach über 19 Stunden endlich ein Tor zulässt, aber mit dem 12. Sieg in Folge, einem Nationalmannschaftsrekord.

Nach der Gruppenphase der EM 2020 musste Italien am Samstag in einem Achtelfinalspiel, das in der Verlängerung zum Leben erwachte, um den 2:1-Sieg gegen Österreich kämpfen.

Es waren die Einwechselspieler von Roberto Mancini, die bei den Toren von Chiesa und Matteo Pessina im Wembley-Stadion den Unterschied ausmachten.

“Wir brauchten neue Energie”, sagte Mancini, “und die Jungs, die reinkamen, waren brillant.”

🇮🇹 Italien trifft in der ersten Halbzeit zweimal durch Tore von Chiesa und Pessina Wird Österreich zurückfinden? 🤔# EURO2020 –@ EURO2020

Ein unmarkierter Chiesa schoss die hohe Flanke von Leonardo Spinazzola per Kopf ab, kontrollierte den abprallenden Ball mit seinem rechten Schuh und schoss dann mit dem anderen Fuß tief ins Netz.

“Normalerweise versucht man, wenn der Ball so reinkommt, das erste Mal einen Volleyschuss”, sagte Chiesa. “Aber ich denke, das Tor kam, weil ich gefasst, entspannt und konzentriert war.”

Das Tor fiel vor 25 Jahren, bis zuletzt EM-Spiele in England ausgetragen wurden und sein Vater Enrico Chiesa für Italien traf. Die Euro ’96 endete jedoch in der Gruppenphase für Italien.

Am Freitag steht in München nun das Viertelfinale gegen den Sieger des Sonntagsspiels zwischen Titelverteidiger Portugal und Spitzenreiter Belgien an.

„Im Idealfall möchten wir beides vermeiden“, sagte Mancini, „aber das geht nicht.“

Nach sieben unbeantworteten Toren in der Gruppenphase hatte es Italien gegen Österreich, das erstmals ins Achtelfinale einer Europameisterschaft einzog, nicht leicht.

„Nach 90 Minuten haben wir gesagt, dass wir nur noch die Qualität der letzten Pässe verbessern müssen“, sagte Spinazzola, „und schließlich fielen die Tore in der Verlängerung.“

Individuelle Kompetenz brachte Chiesa den Durchbruch. Italiens Zweiter war mehr Ruhe bei einem sengenden Tor. Pessina, die Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, schickte den Ball in der 105. Minute ins lange Tor.

“In dieser Mannschaft kann jeder punkten und das ist unsere Stärke”, sagte Pessina. “Wir sind eine tolle Gruppe.”

Der Teamgeist war in den rohen Emotionen der Torjubel deutlich, als Teamkollegen auf Pessina zusammenbrachen, einem späten Ersatzspieler im Kader.

“Er ist kein Spieler, den ich unbedingt gefunden habe – er hat für Atalanta brillant gespielt”, sagte Mancini. “Er hat mit Sicherheit bewiesen, dass er ein Topspieler ist, und ich denke, er wird eine großartige Zukunft mit Italien haben, weil ich denke, dass er nur noch besser werden wird.”

Italien feierte auch die Verlängerung, nachdem es im internationalen Fußball einen Weltrekord für Minuten ohne Gegentor aufgestellt hatte. Der bisherige Rekord war ebenfalls der Italiener und wurde mit Torhüter Dino Zoff im Kader aufgestellt. Zwischen 1972 und 1974 verbrachten die Italiener 1.143 Minuten, ohne ein Tor zuzulassen.

Aber Italien kassierte zum ersten Mal seit 1.168 Minuten schnell einen Freistoß in der 114. Minute, als Sasa Kalajdzic den Ball aus einer Ecke lenkte.

“Vielleicht war Italien etwas nervös”, sagte Österreichs Verteidiger David Alaba.

Österreichs Comeback endete jedoch dort, und Italien hielt zum 31. Mal in Folge ungeschlagen – ein weiterer Nationalmannschaftsrekord.

Auch der Videotest hat geholfen.

Österreich brauchte 63 Minuten für den ersten Schuss, fand dann zwei Minuten später das Netz. Alaba lenkte den Ball durch den Strafraum und Marko Arnautovic nickte vor dem italienischen Torwart Gianluigi Donnarumma. Aber die Videorezension zeigte, dass Arnautovics rechter Schuh im Abseits stand.

“Wir sind enttäuscht und traurig”, sagte Österreichs Trainer Franco Foda. “Wir brauchen Gerechtigkeit im Fußball, aber heute hat es uns getroffen. Es war ein knappes Abseits und wir müssen damit leben.”

Dänemark will sich vor Wales austoben und sich für die Euro qualifizieren

Immer noch auf einer Welle der Emotionen reitend, gewann Dänemark erneut die Europameisterschaft.

Und sie haben einen großen Sieg in einem Stadion gewonnen, das ihnen viel bedeutet.

Die Dänen erreichten das Viertelfinale der EM 2020, indem sie Wales am Samstag mit 4:0 besiegten und genau zwei Wochen nach dem Zusammenbruch von Christian Eriksen auf dem Spielfeld zwei Tore von Kasper Dolberg erzielten. Eriksen musste mit einem Defibrillator wiederbelebt werden und verbrachte mehrere Tage im Krankenhaus, bevor er letzte Woche nach Hause zurückkehrte.

Eriksen und Dolberg spielten beide für Ajax, die Mannschaft, die ihre Heimspiele in der Johan Cruyff Arena austrägt. Ein Großteil der 16.000 Zuschauer jubelte den Dänen zu.

“Es ist wie ein Heimspiel”, sagte Dolberg. “Dieses für mich ganz besondere Stadion ist fantastisch.”

Dolberg, der vom dänischen Trainer Kasper Hjulmand zum ersten Mal ins Turnier gestartet war, erzielte in jeder Halbzeit ein Tor. Joakim Maehle erzielte in der 88. Minute den dritten, Martin Braithwaite den vierten in der Nachspielzeit.

Dolberg nahm in der 27. Minute einen Pass von Mikkel Damsgaard heraus und stürmte von links ins Feld, bevor er einen Rechtsschuss ins lange Eck komplettierte. Er verdoppelte die Führung in der 48. Minute, als er mit einem Flachschuss traf, nachdem Neco Williams’ Räumungsversuch direkt zu ihm ging.

Dolberg weiß alles über das Tor in Amsterdam. Er traf 45 Mal in 119 Spielen für Ajax von 2016-19, bevor er zum französischen Klub Nizza wechselte.

Gareth Bale (11) aus Wales und Simon Kjaer (4) aus Dänemark posieren für ein Foto mit Christian Eriksen-Trikot mit den Spieloffiziellen. Eriksen erlitt im Auftaktspiel Dänemarks gegen Finnland einen Herzstillstand. (Koen van Weel / Getty Images)

Die Streiks am Samstag brachten seine Gesamtzahl in der Johan Cruyff Arena auf 31, die restlichen 29 kamen von Ajax.

Dolberg war der erste dänische Spieler, der seit Nicklas Bendtner gegen Portugal bei der EM 2012 mindestens zweimal in einem großen Turnierspiel traf.

Während Wales in Trümmern wuchs, erzielte Maehle mit einem kraftvollen Schuss das 3:0, da er Zeit und Raum hatte, den Ball zu kontrollieren und den walisischen Torhüter Danny Ward zu besiegen. Braithwaites Tor wurde zunächst im Abseits gewertet, aber nach einer Videorezension geklärt.

Harry Wilson wurde in der 90. Minute nach einem Foul an Maehle vom Platz gestellt.

Am Samstag treffen die Dänen dann im Viertelfinale in Baku auf die Niederlande oder Tschechien.

Wales hatte eine frühe Chance zur Führung, als Kapitän Gareth Bale in der 10. Minute einen abgefälschten Schuss abgab. Zwei Minuten später schoss er erneut weg, als er versuchte, eine internationale Torflaute zu durchbrechen, die mittlerweile 15 Spiele erreicht hat.

Bale war einer der wichtigsten Spieler von Wales, als das Team in Frankreich das Halbfinale der Euro 2016 erreichte.

