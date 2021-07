Final Fantasy 16. Mai überspringen TGS 2021, aber die Geschichte ist vorbei und die englische Originalfassung ist fast vorbei

Während des letzten Final Fantasy 14 Live-Briefes aus dem Producer Stream wurden von Produzent Naoki Yoshida ein paar neue Details zum kommenden Hauptteil der Serie bekannt gegeben. Die Crew hat die Haupthandlung für Final Fantasy 16 abgeschlossen und die englische Voiceover-Aufnahme steht kurz vor der Fertigstellung. Leider sagte Mr. Yoshida auch, dass Final Fantasy 16 wahrscheinlich nicht auf der Tokyo Game Show 2021 erscheinen wird. (TGS 2021 findet vom 30. September bis 3. Oktober statt.)

Diese Informationen stammen aus einer Übersetzung über den Discord-Kanal r / FFXIV eines Gesprächs zwischen Yoshida-san und Nier-Regisseurin Yoko Taro während des Livestreams. Übersetzer über Twitter interpretierten auch, was Yoshida-san während des Streams sagte, einschließlich der Implikation, dass er das nächste Mal Final Fantasy 16 zeigen möchte. wenn es fertig ist.

Creative Business Unit III – l’équipe de développement de Square Enix derrière FFXIV – est également sur Final Fantasy 16, qui est la prochaine entrée majeure en solo de la franchise RPG emblématique à venir sur PlayStation 5. Yoshida-san reste le réalisateur et producteur de FFXIV tout en assumant également le rôle de producteur principal pour Final Fantasy 16.

Pour en savoir plus sur le prochain RPG, assurez-vous de vérifier tout ce que nous savons sur Final Fantasy 16. Et pour ceux qui s’intéressent au MMORPG acclamé par la critique, découvrez tous les détails de la bande-annonce de référence de FFXIV Endwalker et des nouveaux ensembles d’armures de l’extension.