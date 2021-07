Italien schlägt Österreich und fügt seinem Blitz Getreide hinzu

Nach diesen Parametern sollte es also einen brutalen Realitätstest darstellen, zu sehen, wie dasselbe Team gegen eine temperamentvolle, aber begrenzte österreichische Mannschaft nach einem 2:1-Sieg in der Verlängerung strebt. Immerhin ist es erst eine Woche her, dass Österreich von den Niederlanden demontiert wurde; Es waren noch keine zwei, da es zwei späte Tore brauchte, um gegen den größten Außenseiter des Turniers, Nordmazedonien, anzutreten.

Und doch zog Österreich in der hohlen, hallenden Schüssel eines zu drei Viertel leeren Wembley-Stadions erst den Stachel der Italiener, dann untergrub sie ihre Hoffnungen und war schließlich kurz vor dem Einzug ins Viertelfinale. Für einen Großteil der zweiten Halbzeit schien Franco Fodas Österreich Italien zu stolpern und zu stolpern. Nur eine knappe und späte Abseitsposition beraubte Marko Arnautovic einen ersten Treffer.