Astronauten zeigen, wie die CRISPR-Genbearbeitung im Weltraum funktioniert

CRISPR-Genbearbeitung ist nicht mehr auf die Erde beschränkt. Astronaut Christina Koch und Wissenschaftler haben es geschafft gezeigt CRISPR-Cas9 zum ersten Mal im Weltraum und nutzt es als Teil einer neuen Technik, um DNA zu schädigen und zu untersuchen, wie sie sich in Mikrogravitation selbst repariert Laut den Forschern hätten “technische und Sicherheitsfragen” frühere Studien wie diese verhindert.

Das Experiment erzeugte einen besonders schädlichen doppelsträngigen DNA-Bruch in einer Hefezellkultur an Bord der Internationalen Raumstation. Koch hat den Test lange vorher abgeschlossen (die meisten Nachschub erreichten die ISS im Mai 2019), aber die but Ergebnisse waren bis letzte Woche nicht verfügbar.

Der neue Ansatz ebnet den Weg für die weitere Erforschung der DNA-Reparatur im Weltraum. Mit genügend Arbeit hoffen die Wissenschaftler, dass sie den genetischen Schaden replizieren können, der durch . verursacht wird ionisierende Strahlung, ganz zu schweigen von den anderen Auswirkungen der langfristigen Raumfahrt. Dies wiederum könnte der NASA und anderen Behörden helfen, Technologien zu entwickeln, die Astronauten schützen und die Erforschung des Weltraums praktisch machen. CRISPR kann eine wichtige Rolle dabei spielen Menschen zum Mars bringen und darüber hinaus.