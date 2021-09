Ist Katrina Kaif in Wien so aufgewacht? Das hat sie gesagt

Katrina Kaif hat dieses Foto geteilt (mit freundlicher Genehmigung) Katrina kaif)

Starke Punkte Katrina hat auf Instagram Einblicke in ihre Tour gegeben

Sie ist kürzlich mit einem Foto vom Frühstück in ihrem Hotel angekommen

„Stilisiert von Anaita Shroff Adajania“, schrieb Katrina

Neu-Delhi:

Sieht aus, als wäre Katrina Kaif auf Welttournee, dank des Drehplans von Tiger 3. Nach ihrem Arbeitsengagement in der Türkei tourt Katrina Kaif nun durch Österreich, das sie in ihren Instagram Stories hautnah miterlebt. Am Donnerstag teilte Katrina Kaif einen Ausschnitt ihrer Wiener Morgenroutine und es ist ein fruchtiges Frühstück. Katrina Kaif ist mit einem Foto aus dem luxuriösen Hansen Kempinski Palace in der österreichischen Hauptstadt zu Instagram gekommen, das in einem Maxikleid entspannt zu sehen ist. Glaubst du, Katrina Kaif ist so aufgewacht? Nicht wirklich. Sogar für ihre Frühstücksroutine hatte Katrina Kaif ihre Haare und ihr Make-up perfekt – sie schrieb der Promi-Stylistin Anaita Shroff Adajania ihren morgendlichen Look zu.

Zuvor hatte Anaita diese Postkarte von ihrer Busfahrt auf dem Weg nach Wien geteilt: „Die Besessenheit geht weiter, besonders in unserem Rockstar-Tourbus!

In ihren Instagram Stories hat Katrina Kaif auch einige ihrer Lieblingsmomente in Wien geteilt. Katrina Kaif umarmte die “Pulloverzeit” mit einem Neon-Punch:

Unterdessen teilte das Team von Katrina Kaif auch Clips von ihrer Bustour. “Reisen Sie mit Stil”, sagte die Legende.

Wie der Name schon sagt, Tiger 3 wird der dritte Teil der Serie von Kabir Khan sein Tiger Filme, die mit . begannen Ek Tha Tiger im Jahr 2012. Salman Khan wird seine Rolle als Special Agent Avinash Singh Rathore wiederholen, während Katrina Kaif erneut als Zoya Humaini zu sehen ist – der Film spielt auch Emraan Hashmi. Vorläufiger Titel Tiger 3, der Film soll nächstes Jahr in die Kinos kommen. Vorher, Tiger 3 wurde in Ländern wie der Türkei und Russland gedreht. Einige große Tanz- und Actionsequenzen würden in Österreich gedreht.