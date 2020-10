“The Bachelorette” gibt Gas: Die Sicherung brennt

Im griechischen Balzparadies werden härtere Bandagen verwendet, um zu kämpfen. Während die Bachelorette ihre Prüfung zum Bootcamp-Boss mit Auszeichnung besteht, ist ein flirtendes Monster mit überschüssiger Pomade mit testosteronhaltigem Gegenwind konfrontiert.

Mit einem sanften Lächeln im Gesicht schaut Melissa in die griechische Ferne. Während die Finger einer Hand den Rücken eines schnurrenden Esels kratzen, klingeln die Finger der anderen nervös an einem Zaunpfosten. Wer ist wirklich ernst? Wer spielt nur ein Spiel? Und wer könnte am Ende der langen Reise der Richtige sein? Die rosa Fragezeichen sind im mediterranen Garten der Liebe gestapelt.

Auf der Suche nach Antworten schaltet die Bachelorette Ende der zweiten Woche einen Gang hoch. “Die Jungs sollten mehr Kampfgeist entwickeln”, sagt Melissa. Im Duellmodus sollte klar werden, wer viel Durchhaltevermögen hat und wer schon früh die weiße Flagge hisst.

Kochen und Backen im Zeichen der Rose

Die ersten Hop-or-Top-Gladiatoren heißen Ioannis, Leander, Angelo und Saverio. Die Herren sollten unter Zeitdruck eine kulinarische Delikatesse für die Rosendame zaubern. Als Belohnung winkt ein Einzelgespräch mit der Bachelorette.

Alle Balzjungen geben von Anfang an ihr Bestes. Angelo zaubert schöne Antipasta-Snacks. Saverio spielt den Spaghetti Napoli Koch. Leander backt das “leckerste Bananenbrot aller Zeiten”. Und Schmalztiger Ioannis kommt mit soliden Kenntnissen des griechischen Salats um die Ecke. Letzteres beeindruckt die Bachelorette so sehr, dass er eine Stunde länger bleiben kann.

Ioannis freche Art kommt nicht bei allen gut an. Als der aufgeregte Hahn mit einer roten Rose in die Männervilla zurückkehrt, bestraft ihn die eifersüchtige Gemeinschaft mit Missachtung. In der Reue stürzt sich der Abseitsliebhaber, der immer noch gut gelaunt war, über Müslireste: “Wo sind all die ‘Brüder’ plötzlich geblieben, was? Es ist unmenschlich!”, Zischt Ioannis.

Kursspaß mit Autoreifen und einem Schlammloch

Am nächsten Morgen ist das Nörgeln vom Vorabend nur eine Randnotiz. Der zweite Remote-Gruppendatum ist viel wichtiger. “Ehrgeizige Stimmung und eine sportliche Garderobe”, fordert die Bachelorette. Zwischen meterhohen Holzwänden, Dutzenden von Autoreifen und einem muffigen Schlammloch müssen Daniel, Daniel, Daniel und Co im Kurssport antreten.

Sprudelnder Spaß: Melissa und Moritz genießen ihr Einzelgespräch. (Foto: TVNOW)

Die Bootcamp-Trainerin Melissa ist “wirklich bereit”. Mit dem Plastik-Megaphon in der Hand kreischt die Hotpants-Prinzessin ihre Stimmbänder wund. Die kleinen und großen Muskeln heben sich, flimmern und kriechen durch die staubige Handlung. Knie bluten, Schultern knacken, der bärtige Riese Daniel M. brach sogar ein Dreieck Knochen von der Ferse. Der Krankenwagen muss kommen. Krücken werden verteilt. Überkleidet? Nein, alles ist “cool und einfach”, es klingt wie ein Refrain. Wenn Sie das Herz der Bachelorette erobern wollen, müssen Sie hart sein.

Zurück in der feudalen 5-Sterne-Unterkunft werden zuerst die Wunden geleckt. Nur eine Person beißt sich auf die Zähne und zeigt nichts. In Gegenwart von Melissa genießt der lockige Moritz für zwei knisternde Poolmomente, einschließlich Bubble Fun.

“Atme ein – lass es los!”

Der Eso-Experte Daniel B. kümmert sich mittlerweile um die angeschlagene Jack of Hearts-Fraktion. “Atme ein – lass es los!” Schreit der Meditationsguru seine Lemminge an. Und siehe da: Die Herde gehorcht jedem Wort. Mit Tränen in den Augen und prickelnden Zehen gehen die Leichen des Bootcamps durch das Tal der Dunkelheit. “Das war gut”, hört man hier und da. Es gibt Applaus für die schlafende Stange im Haus. Mission “Chilldown” war ein Erfolg.

Eine Reise zum Mond später sind alle Kandidaten wieder mehr oder weniger saftig. Sie müssen, weil die Bachelorette Sie zur dritten Nacht der Rosen einlädt, ein Ereignis, bei dem keiner der Testoboys einen wackeligen Eindruck hinterlassen möchte.

Die “Ioannis-Allergie” gibt es

Unter dem wehenden Banner “Candyparty” lockt Melissa Sie nicht nur mit einem zuckerhaltigen Lächeln an, sondern auch mit Kilo Essen aus der Süßwarenabteilung. Es wird gekaut und gekaut, was es braucht. Jeder ist glücklich – na ja, fast jeder. Eine kleine Gruppe unter der Leitung von Grantel-Bub Maurice kann die immer schlimmer werdenden Symptome der “Ioannis-Allergie” nicht mehr unterdrücken. “Ich habe schon so einen Hals. Ich bekomme wirklich Plaque!” Wütet der Gruppenleiter von Neuruppin.

Ja, langsam aber sicher braut sich etwas zusammen, das in Zukunft von einer anderen Person delegiert und befeuert werden muss. Der Grund: Zwei Martinis und drei Zuckerstangen nach seinem Mob-Angriff muss Maurice die Koffer ohne Rose in der Hand packen. Mit ihm verabschieden sich diesmal Alex, Italo-Maus Saverio und Manuel, der ebenso tot im Schatten liegt. Die erste Anti-Ioannis-Allianz wurde bereits gesprengt und vor Ort. Wenn Sie sich jedoch umschauen und Blicke und Zeichen interpretieren, wird schnell klar: Es wird nicht die letzte All-gegen-Eins-Vereinigung sein. Die Sicherung brennt.

