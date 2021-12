Ist es ein brennender Busch? Ist das der Berg Sinai? Sonnenwende stärkt einen Anspruch

Vor mehr als einem halben Jahrhundert entdeckte Emmanuel Anati, ein junger italienischer Archäologe, eine außergewöhnliche Konzentration von Tausenden von Felszeichnungen und Felskreisen, als er das Plateau des Berges Karkom, etwa 2.500 Fuß über dem Meeresspiegel, untersuchte Zeichnungen sind viele Steinböcke, aber auch einige, die so interpretiert wurden, dass sie die Tafeln der Gebote oder andere Hinweise aus der Bibel darstellen.

Am Fuße des Berges Karkom, der auf Hebräisch nach einem Wüstenkrokus benannt ist, gibt es Hinweise darauf, dass hier uralte Migrationspfade zusammenliefen und in der Gegend Anbetungsrituale stattfanden. Herr Anati identifizierte, was er für einen Opferaltar hielt, mit den Überresten von 12 Steinsäulen, die möglicherweise mit der in Exodus 24 beschriebenen übereinstimmen könnten, die Moses baute und die 12 Stämme Israels darstellte.