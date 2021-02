Ist Dominic Thiem ein Veganer wie Novak Djokovic, Venus und Serena Williams?

Der österreichische Tennisstar Dominic Thiem ist einer der besten Spieler der ATP Tour. Er ist unglaublich schnell auf dem Platz und außerdem einer der stärksten Tennisspieler. Wie kam er zu dieser Fitness?

Nun, einer der Hauptgründe für Thiems Fitness ist seine Ernährung und das wirft die Frage auf – auf welcher Diät ist er?

Eine der beliebtesten Arten zu essen ist die vegane Art. Novak Djokovic isst so und er fühlt, dass er sich deshalb sehr gut erholen kann. Zusätzlich zu ihnen versorgen Venus und Serena Williams ihren Körper mit pflanzlichen Lebensmitteln.

Offensichtlich war Veganismus bei einigen der besten Spieler der Welt sehr erfolgreich, und infolgedessen fragen sich wahrscheinlich viele – isst Thiem auch so? Lass es uns herausfinden!

Ist Dominic Thiem vegan?

Da Thiem viel unterwegs ist, ist er derzeit kein Veganer, da er tierische Produkte isst. Nachdem der Österreicher seine Karriere beendet hat, plant er jedoch einige wesentliche Änderungen an seiner Ernährung.

„Ich möchte mich nur gesund ernähren. Zu Hause ist es einfacher, weil wir Produkte aus unserem eigenen Garten verwenden. Bei Turnieren ist es schwieriger. Aber nach meiner Karriere möchte ich Vegetarier werden “, sagte er einmal.

Wie Sie sehen, sagte Thiem, er wolle Vegetarier sein und nicht vegan. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass er aufgrund seiner Einschränkungen das Gefühl hat, sich nicht auf eine vegane Ernährung festlegen zu können. Dies kann sich jedoch ändern, da es noch viele Jahre dauert, bis der Österreicher in den Ruhestand geht.

Obwohl Thiem keinen veganen Ernährungsplan befolgt, scheint alles, was er isst, erstaunlich gut zu funktionieren. Er war schon immer einer der besten Spieler in der ATP-Rangliste und konnte auch viele Titel gewinnen. Es sieht nicht so aus, als würde er bald geschlossen werden.

