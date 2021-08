Israel sagt, den CIA-Chef zu warnen, dass der neue iranische Präsident an einer psychischen Störung leidet

Israel empfing am Dienstag den Chef des US-Geheimdienstes CIA, William Burns, zu Gesprächen mit Fokus auf den Iran.

Beamte machten keine Details zur Tagesordnung des CIA-Chefs für Gespräche in Israel, aber die Nachrichtenseite Walla berichtete, dass Burns ein Treffen mit Premierminister Naftali Bennett, dem Chef der Agentur, dem Mossad-Spion David Barnea und anderen hochrangigen Geheimdienstmitarbeitern plante.

Während des Treffens mit Barnea überreichte ein Mossad-Beamter Burns Informationen, die den iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi als nicht vertrauenswürdig und unfähig zeigen sollen, ein neues Atomabkommen auszuhandeln oder seine Verpflichtungen zu erfüllen, berichtete Channel 12.

Laut dem Sender gab Barnea Burns ein Dossier über Raisi, das ihn als außergewöhnlich extrem, grausam, korrupt und instabil darstellte.

„Der Mossad beschrieb ihn als jemanden mit psychischen Problemen“, heißt es in dem nicht beschafften Bericht.

Holen Sie sich die Tagesausgabe der Times of Israel

per E-Mail und verpasse nie unsere besten Stories Mit der Registrierung akzeptieren Sie die Bedingungen

Raisi, ein ehemaliger Hardliner-Richter, der vom Obersten Führer Ali Khamenei für diese Rolle ausgewählt wurde, wurde beschuldigt, gegen Ende des Iran-Irak-Krieges 1988 die Hinrichtung Tausender Gefangener angeordnet zu haben.

Er trat am Donnerstag sein Amt an und folgte Hassan Rouhani, einem gemäßigten Verwandten, der 2015 einem bahnbrechenden Abkommen zugestimmt hatte, das die iranischen Nuklearaktivitäten im Gegenzug für eine Aufhebung der Sanktionen einschränkte.

Burns, ein Berufsdiplomat, spielte eine Schlüsselrolle bei der Annäherung der Vereinigten Staaten an den Iran, was zu einem Abkommen zwischen dem Iran und den Großmächten führte.

US-Präsident Joe Biden versuchte nach dem Rückzug des ehemaligen Präsidenten Donald Trump im Jahr 2018, dem Pakt beizutreten. Israel ist gegen das Abkommen, und Regierungsbeamte haben mehrere Gesprächsrunden mit ihren US-Kollegen über die Atomverhandlungen geführt.

CIA-Direktor William Burns spricht während einer Anhörung des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses auf dem Capitol Hill in Washington, 15. April 2021. (Al Drago / Pool über AP)

Burns’ Besuch findet inmitten eines von Analysten so genannten “Schattenkrieges” statt, bei dem es zu einer Flut von Angriffen auf Einrichtungen im Iran und auf mit Israel verbundene Seeschiffe gekommen ist.

Im vergangenen Monat wurde die MT Mercer Street, ein von Israel kontrollierter Zodiac Maritime-Tanker, vor der Küste des Oman von einer Drohne getroffen und tötete zwei Besatzungsmitglieder – einen Briten und einen Rumänen.

Die G7-Außenminister machten den Angriff auf den Iran am Freitag verantwortlich, als das US-Militär die Ergebnisse einer Untersuchung veröffentlichte, in der behauptet wird, dass die Drohnen in der Islamischen Republik durchgeführt wurden.

Der Iran weist die Vorwürfe zurück.

Verteidigungsminister Benny Gantz sagte am Dienstag, der Iran sei “die größte Bedrohung für den Frieden in der Region”.

“Wir fordern die internationale Gemeinschaft auf, zu handeln, um die iranische Aggression zu stoppen”, sagte Gantz.

Schlepper liegen am 3. August 2021 neben dem von Israel betriebenen Tanker MT Mercer Street vor dem Hafen von Fujayrah in den Vereinigten Arabischen Emiraten (Karim Sahib / AFP)

US-Außenminister Antony Blinken erneuerte am Montag sein Versprechen, den Iran für den mutmaßlichen Angriff auf den Tanker zu bestrafen, und sagte, die Welt könne keine “Straflosigkeit” zulassen.

„Es liegt an allen unseren Nationen, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Andernfalls wird ihr Gefühl der Straflosigkeit nur noch verstärkt und andere ermutigt, die dazu neigen, die Seeordnung zu ignorieren “, sagte er.

Burns solle auch zu Gesprächen mit dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, nach Ramallah reisen, sagte ein palästinensischer Beamter.

Walla News sagte, er werde sich dort auch mit dem palästinensischen Geheimdienstchef Majed Faraj treffen.