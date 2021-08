Bruderschaft in schlechtem Zustand bei UNH für fünf Jahre ausgesetzt

Eine Studentenverbindung der University of New Hampshire ist mit dem College in einem schlechten Zustand und wurde für fünf akademische Jahre suspendiert.

Der Administrator von Durham City, Todd Selig, teilte der Gemeinde die Neuigkeiten in seinen Freitags-Updates letzte Woche mit und sagte, dass die Bruderschaft nicht anerkannt wurde und die Aussetzung eine Mindestaussetzung ist, was bedeutet, dass die Gruppe ihre Aktivitäten nur wieder aufnehmen darf, wenn sie ihren Vorschriften entspricht Sanktionen.

„Die Stadt schätzt die starke Haltung der UNH, problematisches Verhalten innerhalb des griechischen Systems anzugehen“, schrieb Selig.

Selig hat nicht beschrieben, was zu der Entscheidung geführt hat. Er sagte, die Organisation sei seit dem 17. Mai in einem schlechten Zustand.

UNH-Sprecherin Erika Mantz war am Dienstag für eine Stellungnahme nicht sofort zu erreichen.

Kappa Sigma wurde im Jahr 2020 ins Rampenlicht gerückt, als eine Frau aus Manchester der Polizei einen Drogentest vorlegte, der zeigte, dass sie nach einer Party im Burschenschaftshaus in der Strafford Avenue Benzodiazepine (Xanax) in ihrem System hatte.

Die Frau, die den Antrag gestellt hatte, wurde festgenommen, weil sie bei den Strafverfolgungsbehörden eine falsche Anzeige erstattet hatte, nachdem sie ihre Geschichte zurückgezogen und zugegeben hatte, die Dokumente gefälscht zu haben. Sie schloss eine Umleitungsvereinbarung ab, um die Gebühr zu begleichen.

Laut einem Bericht von New Hampshire, Mittelschule Zeitung, traten Fellows vor dem Interfraternity Council der University of New Hampshire auf und die Organisation wurde für den Rest des Kalenderjahres und die sozialen Aktivitäten im Jahr 2021 ausgesetzt.

Kappa Sigma ist die größte akademische soziale Gemeinschaft der Welt mit mehr als 200.000 lebenden Mitgliedern, darunter mehr als 16.000 Studenten und 299 Ortsverbänden und Kolonien in den Vereinigten Staaten und Kanada, so die Leiter der Organisation. nationaler Hauptsitz.

Am Dienstagnachmittag wurde eine Nachricht in der nationalen Zentrale hinterlassen.

Kontaktieren Sie Chefredakteurin Kimberley Haas unter [email protected]