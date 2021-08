Veranstalter profitieren ab 4 Millionen Euro vom Vienna Meeting Fund

Die Stadt von Wien und dem mit 4 Mio. Bis 2023 sollen die geförderten Tagungen einen Mehrwert von 126 Millionen Euro generieren.

„Der Vienna Meeting Fund 2021-2013 hat sich schon kurz nach seinem Start als erfolgreiches Projekt erwiesen: In den ersten zwei Monaten seines Bestehens konnten wir 128 Kongresse und Firmenmeetings oder ein Viertel der 4 Millionen Euro Fördersumme finanzieren . ist somit erschöpft. Die Veranstaltungen, die wir in diesem Jahr und in den nächsten zwei Jahren in Wien organisieren, werden einen Mehrwert von 126 Millionen Euro generieren“, sagte Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

Die Wertschöpfungsrechnung stammt von der Unternehmensberaterin und Dozentin der Wirtschaftsuniversität Wien, Dr. Martina Stoff-Hochreiner’s Event-Model-Austria.

„Der Vienna Meeting Fund schafft nicht nur Frequenzen in städtischen Treffpunkten und Unterkünften, sondern trägt auch zur Sicherung von Arbeitsplätzen in der Tourismusbranche bei“, sagte Hanke.

Bis zum 30. Juni – genau zwei Monate nach dem ersten Förderantrag – lagen 128 Anträge vor, für die die Veranstalter bereits eine Zwischenzusage erhalten hatten. Die Freigabe der Förderung erfolgt nach Durchführung der Konferenz und Vorlage aller erforderlichen Unterlagen.

Die maximale Förderung pro Veranstaltung beträgt 60.000 € und die Kriterien beinhalten Übernachtungen der Teilnehmer in Wiener Hotels.

Konkret wurden bisher 1.148.800 € aus dem Fundraising-Topf zugesagt.

Wien ist wieder auf dem Weg zu einer Konferenzmetropole von Weltrang, sagt Tourismusdirektor Norbert Kettner: „Der Zwischenbericht zum Vienna Meeting Fund zeigt sehr deutlich, dass diese Fördermaßnahme zur Wiederaufnahme der Konferenzaktivitäten in Wien eine extrem starke Hebelwirkung hat. Auswirkungen auf den Tourismus insgesamt, aber auch auf andere Sektoren wie den Zuliefersektor. Gleichzeitig ist die hohe Nachfrage seitens der Konferenzveranstalter auch ein positives Zeichen dafür, dass Wien als Tagungsort mit berechtigter Hoffnung in die Zukunft blicken kann.

Die Finanzierung übernimmt das Vienna Convention Bureau (VCB) und bisher kamen rund drei Viertel (73 %) der 128 Anträge aus dem Kongressbereich und rund ein Viertel (27 %) aus dem Bereich Corporate Events.

Mehr als 90 % der beantragten Veranstaltungen sind für die Jahre 2021 und 2022 und 52 % davon mit Teilnehmern ausschließlich vor Ort, der Rest sind Hybrid-Veranstaltungen, so Christian Woronka, Leiter der Vienna Convention Schreibtisch.

Der 7. Kongress der European Academy of Neurology (EAN) fand bereits im Austria Center Vienna statt, obwohl die meisten der 11.000 Teilnehmer virtuell vernetzt waren.

Die Veranstalter des Medizinkongresses Eurospine 2021 im Oktober erwarten mehr als 2.000 Teilnehmer vor Ort und 400 virtuell mit dem Messe Wien Exhibition & Congress Center verbundene Personen.

Auch der HR Inside Summit (2.000 Teilnehmer) in der Wiener Hofburg und die SilviLaser 2021 Konferenz an der TU Wien, spezialisiert auf Technologien zum Management von Waldökosystemen, mit rund 500 virtuellen Teilnehmern und 300 Teilnehmern vor Ort, sind Teil von die geförderten Veranstaltungen.

Begleitend zur Lancierung des Vienna Meeting Fund hat der VCB in Deutschland, Großbritannien, der Schweiz und Belgien eine neue Imagekampagne unter dem Titel „Vienna: a pleasure to do business“ ins Leben gerufen.

Der Fonds ist das erste groß angelegte Restart-Programm in Europa, das hybride Konferenzen in einem eigenen Fördermodul berücksichtigt und richtet sich nicht nur an nationale, sondern auch an internationale Veranstalter. Die Förderung steht großen Unternehmen und internationalen Organisationen mit Sitz in Wien offen und kann für Meetings beantragt werden, die bis zum 31. Dezember 2023 in Wien stattfinden.

Weitere Informationen zum Vienna Meeting Fund 2021-2023, Förderrichtlinien und Antragsverfahren finden Sie unter: WWW.WIEN.KONVENTION.AT