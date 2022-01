Irland fordert Gerechtigkeit zum 50. Jahrestag des „Blutsonntags“

14 Tote im entscheidenden Moment des jahrelangen Konflikts

Irland lehnt den britischen Amnestievorschlag ab

LONDON, 30. Januar (Reuters) – Irland hat Großbritannien am Sonntag aufgefordert, Gerechtigkeit für die Familien von 13 friedlichen Demonstranten zu gewährleisten, die am „Blutsonntag“ 1972 von seinen Soldaten erschossen wurden, als Tausende von Menschen den 50. Jahrestag eines der entscheidenden Ereignisse feierten Tage des Konflikts in Nordirland.

Die britische Regierung entschuldigte sich 2010 für die „ungerechtfertigte und ungerechtfertigte“ Ermordung von 13 katholischen Bürgerrechtlern durch britische Soldaten in der nordirischen Stadt Londonderry am 30. Januar 1972 – und einem 14., der später an seinen Verletzungen starb.

Keiner der für die Schießereien Verantwortlichen wurde verurteilt, und im vergangenen Juli sagten britische Staatsanwälte, der einzige britische Soldat, der des Mordes angeklagt sei, werde nicht vor Gericht gestellt – ein Streit zwischen Verwandten und Angehörigen.

„Es sollte einen Weg zur Gerechtigkeit geben“, sagte der irische Außenminister Simon Coveney dem staatlichen Sender RTE, nachdem er einen Kranz niedergelegt und Angehörige der Opfer getroffen hatte.

„Wie jemand sagte, unsere Kinder wurden vor 50 Jahren beerdigt, aber wir haben sie immer noch nicht beerdigt … weil wir keine Gerechtigkeit haben“, sagte er.

Coveney bekräftigte die Opposition der irischen Regierung gegen einen Vorschlag der Regierung des britischen Premierministers Boris Johnson, alle Anklagen gegen Soldaten und Aktivisten zu beenden, um einen Schlussstrich unter den Konflikt zu ziehen – ein Schritt, der Ärger bei Verwandten ausgelöst hat und von allen wichtigen Einheimischen abgelehnt wurde politische Parteien. .

„Wir können und werden diesen Ansatz absolut nicht unterstützen“, sagte er.

Kinder halten Blumen, während sie die Schritte des ursprünglichen Bürgerrechtsmarsches von 1972 während eines Gedenkspaziergangs zum 50. Jahrestag des „Bloody Sunday" in Londonderry, Nordirland, am 30. Januar 2022 zurückverfolgen

Verwandte mit weißen Rosen und Fotos der Getöteten führten am Sonntag Tausende dazu, die Route des Marsches von 1972 bei Gedenkveranstaltungen nachzuvollziehen.

Der irische Premierminister Micheal Martin beobachtete die Verlesung der Namen aller Opfer des Bloody Sunday.

„Der gesamte Prozess der Gerichte und der Justiz muss eingeführt werden“, sagte Martin nach der Zeremonie gegenüber Reportern.

Niemand von der britischen Regierung nahm an den Veranstaltungen teil, und hochrangige loyalistische Politiker in Nordirland blieben ebenfalls fern.

Johnson beschrieb den Bloody Sunday in einem Twitter-Beitrag am Samstag als „einen der dunkelsten Tage von The Troubles“ und sagte, Großbritannien müsse aus der Vergangenheit lernen.

Ein britischer Regierungssprecher sagte, man sei „absolut entschlossen, Erbschaftsfragen umfassend und fair anzugehen“.

„Dies wird Maßnahmen umfassen, die sich auf die Wiederherstellung von Informationen konzentrieren, damit Familien herausfinden können, was mit ihren Lieben passiert ist, und die die Versöhnung fördern, damit alle Gemeinden in Nordirland vorankommen können“, sagte der Sprecher.

Mehr als 3.000 Menschen wurden getötet, bevor der Friedensprozess von 1998 den jahrelangen Konflikt zwischen militanten irischen Nationalisten, die eine Vereinigung mit der Republik Irland anstrebten, und dem britischen Militär und Loyalisten, die entschlossen waren, die Region Nordirland unter britischer Herrschaft zu halten, weitgehend beendete.

Zusätzliche Berichterstattung von Kylie MacLellan in London, Schreiben von Conor Humphries; Bearbeitung von Toby Chopra und Barbara Lewis

