Iranische Atomausstiegszeit jetzt „sehr kurz“ – US-Beamter

Die USA schätzen, dass die Zeit, die der Iran braucht, um genug hochangereichertes Uran für eine Atombombe zu produzieren, jetzt „sehr kurz“ ist, sagte ein Beamter der Biden-Regierung am Freitag.

Der Beamte, der die Reporter unter der Bedingung der Anonymität informierte, gab keine genaue Zeit an, die der Iran braucht, um genug Material für eine Atomwaffe herzustellen. Schätzungen gehen von mehreren Monaten aus.

„Aber es ist wirklich kurz. Es ist zu kurz“, sagte der Manager. wurde von Reuters zitiert.

Der Beamte nannte auch die neue Einschätzung der Zusammenbruchszeit der Islamischen Republik „alarmierend“.

Die Äußerungen kamen, als die Westmächte Fortschritte bei den Gesprächen zur Rettung des historischen Atomabkommens mit dem Iran signalisierten, aber europäische Diplomaten warnten, dass sie „schnell das Ende des Weges erreichen“.

Der Iran hat europäischen Vermittlern einen Schlag versetzt und eine weitere Unterbrechung der Wiener Gespräche gefordert, die darauf abzielen, die USA wieder in das Abkommen von 2015 einzubeziehen und die Nuklearaktivitäten zurückzunehmen. Die Islamische Republik verschärfte öffentlich ihre Atompläne, nachdem sich die USA aus dem Abkommen zurückgezogen hatten.

Die Gespräche waren erst Ende November nach einer fünfmonatigen Unterbrechung nach der Wahl einer neuen radikalen Regierung im Iran wieder aufgenommen worden.

Menschen gehen am Schloss Coburg vorbei, wo am 17. Dezember 2021 in Wien unter Ausschluss der Öffentlichkeit Atomgespräche stattfinden. (AP Photo / Michael Gruber)

Der westlichen Besorgnis liegen die Befürchtungen zugrunde, dass der Iran bald genug Fortschritte gemacht haben wird, um das Abkommen von 2015, in dem ihm im Gegenzug für drastische Einschränkungen seiner nuklearen Arbeit wirtschaftliche Erleichterungen versprochen wurden, obsolet zu machen.

Enrique Mora, der EU-Beamte, der die Gespräche leitete, forderte eine „Dringlichkeit“ und die Wiederaufnahme der Gespräche vor Ende des Jahres.

„Wir reden nicht mehr über Monate, sondern über Wochen“, sagte Mora.

Der frühere US-Präsident Donald Trump zog sich 2018 aus dem Deal zurück und verhängte umfassende Sanktionen, darunter ein einseitiges US-Verbot von iranischen Ölverkäufen, mit dem Versprechen, den US-Gegner in die Knie zu zwingen.

US-Präsident Joe Biden unterstützt eine Rückkehr zu dem von seinem Vorgänger Barack Obama vermittelten Deal, der offiziell als Gemeinsamer umfassender Aktionsplan bekannt ist, wurde jedoch vom Tempo der Auferstehungsbemühungen frustriert.

„Es läuft nicht gut in dem Sinne, dass wir noch keinen Weg zurück in den JCPOA haben“, sagte Bidens nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan über die Gespräche.

„Wir zahlen die Löhne für die desaströse Entscheidung, das Abkommen 2018 zu verlassen“, sagte er.

Aber Sullivan sagte vor dem Council on Foreign Relations in Washington, dass die letzten Tage „Fortschritte an den Verhandlungstisch gebracht haben“.

Der US-Sicherheitsberater Jake Sullivan spricht während des täglichen Briefings im Weißen Haus in Washington, 7. Dezember 2021 (AP Photo / Susan Walsh)

Ein anderer US-Beamter sagte, der letzte Zyklus sei „besser als er hätte sein können“ und „schlechter als er hätte sein sollen“ gewesen.

Der Beamte forderte eine „sehr deutliche Beschleunigung“ und sagte, die Vereinigten Staaten seien bereit, vor dem neuen Jahr zurückzukehren.

„Wenn es so lange dauert, sich auf eine gemeinsame Agenda zu einigen, stellen Sie sich vor, wie lange es dauern wird, die Probleme auf dieser Agenda zu lösen“, sagten sie.

Russland, das sich ebenfalls in Gesprächen mit China befindet, sagte, die Unterhändler seien einverstanden gewesen, dort weiterzumachen, wo sie im Juni aufgehört hatten, bevor der Iran eine Wahlpause forderte.

Die letzte Runde sei „in dem Sinne erfolgreich gewesen, dass sie eine solide Grundlage für intensivere Verhandlungen geschaffen hat“, schrieb der Gesandte Michail Uljanow auf Twitter.

Teherans Chefunterhändler Ali Bagheri sagte, es gebe „zähe und intensive Verhandlungen“, um die „Basis“ für weitere Gespräche zu vereinbaren, die „in naher Zukunft“ stattfinden werden.