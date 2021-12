Britney Spears begrüßt „besten Tag aller Zeiten“, wenn die Vormundschaft endet | Unterhaltungsnachrichten

Ein Richter in den Vereinigten Staaten hat die Vormundschaft beendet, die Britney Spears‘ Leben und Geld für fast 14 Jahre kontrollierte, in einer Entscheidung, die die Sängerin als ihren „besten Tag aller Zeiten“ bezeichnete.

Die Entscheidung vom Freitag krönte eine erstaunliche fünfmonatige Odyssee, bei der Spears öffentlich ein Ende der Vormundschaft forderte, seinen eigenen Anwalt engagierte, seinen Vater aus der Vereinbarung herausnahm und endlich die Freiheit erlangte, seine eigenen medizinischen, finanziellen Entscheidungen zu treffen erstmals seit 2008.

„Mit sofortiger Wirkung wird die Treuhandschaft der Person und des Nachlasses von Britney Jean Spears hiermit beendet“, erklärte Richterin Brenda Penny ihre Entscheidung.

Spears war nicht vor Gericht, sagte aber in einem Instagram-Post: „Ich liebe meine Fans so sehr, es ist verrückt!!! Ich glaube, ich werde den Rest des Tages weinen !!!! Der beste Tag meines Lebens.“

Die Entscheidung, die Vormundschaft zu beenden, war überfällig, und es gab wenig Unterstützung für eine Ausweitung der gesetzlichen Regelung.

Der Schlüssel zur Auflösung war eine Rede, die Spears bei einer Anhörung im Juni hielt, in der sie die Einschränkungen und die Kontrolle ihres Lebens leidenschaftlich als „missbräuchlich“ bezeichnete. Sie forderte die Beendigung der Vormundschaft ohne eine indiskrete Einschätzung ihres psychischen Zustands.

Die damaligen Rechtsexperten hielten dies für unwahrscheinlich und würden von der gängigen Gerichtspraxis abweichen.

Ein Richter erlaubte ihr jedoch, bei einer Anhörung im Juli einen Anwalt ihrer Wahl, Mathew Rosengart, zu beauftragen, in der sie erneut über den Kummer wegen der Vormundschaft klagte und verlangte, dass sie sich darum kümmerte.

Rosengart hatte sich zunächst zum Ziel gesetzt, James Spears aus seiner Rolle als Konservativer der Finanzen seiner Tochter zu entfernen, bevor er daran arbeitete, die Vormundschaft zu beenden. Der Richter suspendierte James Spears von einer Anhörung im September unter Berufung auf die „giftige Umgebung“, die durch seine Anwesenheit geschaffen wurde.

Rosengart versprach außerdem, die Ermittlungen zur Rolle von James Spears in der Vormundschaft fortzusetzen. Er sagte, er und sein Team hätten Britney Spears Missmanagement der Finanzen aufgedeckt, und schlug vor, dass sie weitere rechtliche Schritte einleiten könnte. Gerichtsakten schätzen sein Vermögen auf rund 60 Millionen US-Dollar.

Fans kamen zusammen und forderten, dass das Gericht #FreeBritney [Chris Pizzello/AP Photo]

Er sagte auch, dass die Strafverfolgungsbehörden Enthüllungen aus einem Dokumentarfilm der New York Times über ein Abhörgerät in seinem Schlafzimmer untersuchen sollten.

Anwälte von James Spears sagten, Rosengarts Vorwürfe seien unbegründet bis unmöglich und er habe nur im besten Interesse seiner Tochter gehandelt.

Der postkonservative Kampf hat in gewisser Weise bereits begonnen. James Spears trennte sich von den Anwälten, die ihm geholfen hatten, ihn auszubeuten, und engagierte Alex Weingarten, einen Anwalt, der sich auf die Art von Rechtsstreitigkeiten spezialisiert hat.

In Gerichtsverfahren letzte Woche lehnten die ehemaligen Britney Spears-Geschäftsführer, die Tri Star Sports and Entertainment Group, Rosengarts Anfragen nach Dokumenten bezüglich der Beteiligung des Unternehmens an der Guardianship von 2008 bis 2018 ab. Die Gruppe bestritt auch jede Rolle oder Kenntnis einer Aufsicht über den Sänger .

Jodi Montgomery, die gerichtlich bestellte Kuratorin, die ab 2019 das Leben und die medizinischen Entscheidungen der Sängerin überwachte, entwickelte mit ihren Therapeuten und Ärzten einen Pflegeplan, um Spears durch das Ende der Vormundschaft und deren Folgen zu führen.

Britney Spears war eine 26-jährige frischgebackene Mutter auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, als ihr Vater im Februar 2008 nach einer Reihe von Problemen mit der öffentlichen psychischen Gesundheit die Vormundschaft gründete. Es sollte eine vorübergehende Regelung sein.

Die Vormundschaft kontrollierte fast 14 Jahre lang das Leben und das Geld von Britney Spears [File: Chris Pizzello/AP Photo]

Es sollte eine vorübergehende Regelung sein, aber einige Wochen vor seinem 40. Geburtstag endet es mit seinen Söhnen im Teenageralter und seiner Karriere auf unbestimmte Zeit.

Ein Wendepunkt kam Anfang 2019, als sie eine geplante Konzertresidenz in Las Vegas absagte.

Überzeugt, dass sie gegen ihren Willen in eine psychiatrische Klinik gebracht wurde, begannen sich die Fans zu sammeln, um das Gericht #FreeBritney zu fordern. Zunächst wurden sie als Verschwörungstheoretiker abgetan, aber die Sängerin selbst bestätigte sie 2020 in einer Reihe von Gerichtsakten, in denen sie zu Recht mehr Transparenz und Kontrolle der Rechtslage forderte.

Diese Unterlagen erwiesen sich als erster Hinweis für Spears – die jahrelang über die Vormundschaft geschwiegen hatte –, dass sie größere Änderungen anstreben würde.