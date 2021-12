Boris Johnson steckt in Schwierigkeiten. Die Frage ist, wie viel?

Während die Impfkampagne sehr beliebt ist, lehnen Fraktionen in Herrn Johnsons Partei weitere Beschränkungen von Viren energisch ab . Wenn die Regierung diese Maßnahmen am Dienstag im Parlament zur Abstimmung bringt, wird erwartet, dass 60 oder mehr Tory-Abgeordnete gegen Herrn Johnson stimmen; es ist eine auffallende Zahl von Überläufern, die es in die heikle Lage bringen würde, sich auf die Opposition zu stützen.

Hinterbänkler der Konservativen Partei sprudeln vor Frustration über das, was viele als Inkompetenz der Regierung und die serielle Doppelzüngigkeit von Herrn Johnson wahrnehmen. Neben der Urlaubsaffäre, die untersucht wird und im Laufe dieser Woche zu einem Fehlverhalten führen könnte, fragt er sich, ob er seinen Ethikberater in die Irre geführt hat, als er leugnete, wissentlich politische Spenden zu verwenden, um die kostspielige Renovierung seiner Wohnung in der Downing Street zu bezahlen.

Das Trommeln von Fragen über die Ehrlichkeit von Herrn Johnson hat seine Unterstützung sogar in Pro-Tory-Medien untergraben. Daniel Hodges, rechtsextremer Mail-Kolumnist Sunday, verglich kürzlich Herrn Johnson mit dem ehemaligen Präsidenten Richard M. Nixon und beschuldigte seine Mitarbeiter, ständig gelogen zu haben.

„Dafür gibt es eine Reihe von Gründen“, schrieb Hodges. „Der eine ist offensichtlich Boris selbst. Wie ein ehemaliger Minister es ausdrückte: „Er behandelt Fakten, wie er alle seine Beziehungen behandelt – einmal unbeholfen völlig wegwerfbar.“