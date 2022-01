Iran und P4+1 setzen diplomatische Bemühungen in Wien fort, JCPOA wiederzubeleben

Hochrangige Beamte aus dem Iran und den fünf Parteien des Abkommens von 2015 setzen ihre diplomatischen Bemühungen in Wien, Österreich, fort, um Probleme zu lösen, die die Neuauflage des Abkommens behindern, das sich aufgrund des einseitigen Austritts aus den Vereinigten Staaten in einer Krise befindet.

Laut IRNA wurden bei den Gesprächen Fortschritte erzielt, und die Chefunterhändler des Iran und die fünf anderen Unterzeichner des Abkommens, das offiziell als Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) bekannt ist, haben einige Fragen geklärt.

Während die achte Runde der Wiener Gespräche weitergeht, traf sich Irans Chefunterhändler Ali Bagheri Kani am Mittwoch zu bilateralen und multilateralen Treffen mit Delegierten der P4+1-Ländergruppe.

In getrennten Treffen diskutierten die Chefunterhändler des Iran und die drei europäischen Unterzeichnerstaaten (E3) des JCPOA – Großbritannien, Frankreich und Deutschland – sowie Russland und China mögliche Wege, um nach Washington die Aufhebung aller von den Vereinigten Staaten gegen Teheran verhängten Sanktionen zu erreichen einseitiger Ausstieg aus dem Atomabkommen im Jahr 2018.

Irans Chefunterhändler bei den Wiener Gesprächen Ali Bagheri Kani (3rd L) und hochrangige E3-Vertreter treffen sich am 19. Jänner 2022 in der österreichischen Hauptstadt. (Foto von IRNA)

Bagheri Kani traf auch Enrique Mora, stellvertretender Leiter der Außenpolitik der Europäischen Union und Leiter des Gemeinsamen Ausschusses des JCPOA, der gerade Russland besuchte und mit Beamten des Landes über verschiedene Themen sprach, darunter die Wiener Verhandlungen.

Irans Chefunterhändler für die Gespräche in Wien, Ali Bagheri Kani (links), und Enrique Mora, stellvertretender Außenpolitikchef der Europäischen Union und Leiter des gemeinsamen Ausschusses des JCPOA, treffen sich am 19. Januar 2022 in der österreichischen Hauptstadt. (Foto von IRNA)

Unterdessen diskutierten auch Experten aus dem Iran, der P4+1-Ländergruppe und der EU verschiedene Themen.

Der Iran und die anderen Parteien des JCPOA führen seit April vergangenen Jahres Gespräche in der österreichischen Hauptstadt. Die Parteien nahmen am Montag nach einer zweitägigen Pause die diplomatischen Konsultationen wieder auf, damit die Diplomaten zu Konsultationen in ihre jeweiligen Hauptstädte zurückkehren konnten.

Unter dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zog sich Washington einseitig aus dem JCPOA zurück und verhängte Sanktionen, die vor allem gegen die iranische Wirtschaft gerichtet waren.

Der Iran sagt, dass der Mangel an Initiative der westlichen Parteien bei dem Abkommen der Hauptfaktor ist, der die Gespräche verlangsamt.

Teheran hat den Westen, insbesondere die Vereinigten Staaten, dafür kritisiert, keine innovativen Vorschläge zu unterbreiten, um die Gespräche voranzubringen.

Sicherheitschef: Irans Ölverkäufe trotz Sanktionen auf angemessenem Niveau

Unterdessen sagte der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats des Iran, Ali Shamkhani, dass die Ölverkäufe und -einnahmen des Landes trotz harter Sanktionen gegen die Energiesanktionen des Landes ein „angemessenes und unumkehrbares“ Niveau erreicht hätten.

das #IranÖlhandel und seine Finanzangelegenheiten angemessene und unumkehrbare Zustände erreicht hat.

Es ist nicht möglich, die Aufhebung einer wirkungslos gewordenen Sanktion zu versprechen, um einen Punkt zu erzielen.#AktiverWiderstand – علی شمخانی (@alishamkhani_ir) 19. Januar 2022

„Irans Ölhandel und Finanzangelegenheiten haben angemessene und unumkehrbare Bedingungen erreicht“, sagte der oberste Sicherheitsbeamte des Iran in einem Tweet.

Er verwendete den Hashtag „ActiveResistance“ und bezog sich auf das Anliegen der iranischen Nation, den westlichen Druck durch die Förderung nationaler Fähigkeiten aufzuheben.

„Man kann nicht versprechen, eine wirkungslos gewordene Sanktion aufzuheben, um einen Punkt zu holen“, twitterte er.