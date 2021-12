Iran, P4 + 1 veranstalten neue Runde von Wiener Gesprächen mit Fokus auf Aufhebung der Sanktionen aus Teheran

Der Iran und die fünf verbleibenden Unterzeichner des Atomabkommens von 2015 führten in der österreichischen Hauptstadt Wien eine neue Gesprächsrunde, bei der es darum ging, alle Sanktionen aufzuheben, die Teheran nach dem einseitigen Rückzug Washingtons aus dem Abkommen verhängt hatte.

Vertreter des Iran und der P4+1-Ländergruppe haben am Montag die achte Runde der Wiener Gespräche begonnen, nachdem die vorherige Runde, die erste unter dem neuen iranischen Präsidenten Ebrahim Raeisi, vor 10 Tagen endete.

Der iranische Chefunterhändler Ali Bagheri Kani, der auch stellvertretender Außenminister für politische Angelegenheiten ist, sagte auf die Frage, ob er den Ausgang der Gespräche optimistisch sehe: [optimistic about the result] wir wären nicht nach Wien gekommen.

Nach Angaben der offiziellen iranischen Nachrichtenagentur IRNA betonte Bagheri Kani während des Treffens die Notwendigkeit der Aufhebung der Sanktionen und wies darauf hin, dass der Iran von den gegnerischen Parteien „objektive und ausreichende“ Garantien erhalten sollte, gefolgt von einer „Überprüfung der Aufhebung der Sanktionen“. Sanktionen.

Der iranische Verhandlungsführer erläuterte die Fortschritte, die in der vorherigen Gesprächsrunde erzielt wurden, und sagte, die iranische Delegation sei voll und ganz bereit für ernsthafte Interaktionen mit anderen Delegationen, um die Gespräche voranzubringen.

EU-Beamter: Wir sprechen von Wochen und nicht von Monaten, um eine Einigung zu erzielen

Nach dem Treffen sagte der stellvertretende Außenpolitikchef der Europäischen Union und Leiter des Gemeinsamen Ausschusses des JCPOA, Enrique Mora, in einer Erklärung gegenüber Reportern, dass es für die Parteien der Wiener Gespräche möglich sei, in „Wochen, nicht Monaten“ eine Einigung zu erzielen.

„Wenn wir in den kommenden Tagen und Wochen hart arbeiten, sollten wir ein positives Ergebnis haben“, fügte Mora jedoch hinzu. „Ich werde nicht über Zieltermine spekulieren, um eine Einigung zu erzielen.“

Die Parteien der Wiener Verhandlungen arbeiteten „parallel an der Aufhebung der Sanktionen und an den nuklearen Verpflichtungen des Iran“, sagte der EU-Beamte weiter.

Mora sagte, dass die Verhandlungen in den letzten Tagen des Jahres nicht fortgesetzt werden, sondern nächste Woche beginnen werden.

„Die Räumlichkeiten für die Gespräche werden Ende des Jahres drei Tage lang nicht zur Verfügung stehen, aber wir werden am Montag wieder da sein“, sagte er.

Russland: Neue „pragmatische“ und „ergebnisorientierte“ Gespräche in Wien

Der russische Botschafter bei internationalen Organisationen in Wien sagte derweil in einem Tweet nach dem Treffen, dass die neue Gesprächsrunde in der österreichischen Hauptstadt pragmatisch sei, bei der die Teilnehmer „konzentriert über die Ergebnisse diskutierten“.

„Auf der heutigen Sitzung der Gemeinsamen Kommission wurde die 8. Runde der #ViennaTalks für eröffnet erklärt. Die Teilnehmer führten pragmatische und ergebnisorientierte Diskussionen.

Ein besonderer Punkt an den neuen Gesprächen sei, dass die Teilnehmer „verständigt haben, den Erarbeitungsprozess zu intensivieren, um so schnell wie möglich zu einer Einigung zu gelangen“.

Auf der heutigen Sitzung der Gemeinsamen Kommission, der 8. #ViennaTalks wurde für offen erklärt. Die Teilnehmer führten pragmatische und ergebnisorientierte Diskussionen. Insbesondere vereinbarten sie, den Ausarbeitungsprozess zu intensivieren, um so schnell wie möglich eine Einigung zu erzielen. pic.twitter.com/MZX5Hq6ZW5 – Michail Uljanow (@Amb_Ulyanov) 27. Dezember 2021

In einem Gespräch mit Reportern kurz vor dem Treffen sagte Chinas Oberster Gesandter Wang Qun: „Heute haben sich alle Seiten darauf geeinigt, zurückzukehren, um die achte Verhandlungsrunde sogar während der Weihnachts- und Neujahrsferien zu aktivieren. Das allein zeigt schon eine größere Dringlichkeit.“ seitens aller Beteiligten.“

Heute früh trafen sich in der österreichischen Hauptstadt iranische, russische und chinesische Delegierte zu den Wiener Gesprächen.

Michail Uljanow, Russlands Botschafter bei internationalen Organisationen in der österreichischen Hauptstadt, der auch die Delegation seines Landes bei den Wiener Gesprächen leitet, sagte in einem Tweet, das Treffen zielte darauf ab, die Ergebnisse vor dem offiziellen Beginn der achten Runde zwischen dem Iran zu vergleichen. und die anderen Unterzeichner des Atomabkommens von 2015, das offiziell als Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) bekannt ist und von den Vereinigten Staaten drei Jahre nach seinem Abschluss aufgegeben wurde.

Auch der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian sagte am Montag, dass Fragen der Garantien und die Überprüfung der Aufhebung von Sanktionen die Hauptpunkte der neuen Gespräche seien.

„Heute haben wir einen gemeinsamen und akzeptablen Dokumententwurf, den wir die Entwürfe vom 1. und 15. Dezember nennen, der sowohl die Nuklearfrage als auch die Sanktionen abdeckt. Das heißt, wir haben das Projekt vom Juni 2021 beiseite gelegt und ein neues gemeinsames Projekt vorgeschlagen, und ab heute werden sich die Verhandlungen auf dieses Projekt konzentrieren“, sagte der iranische Spitzendiplomat.

Der Iran und die fünf anderen Parteien des JCPOA – Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Russland und China – nahmen am 29. November nach einer fünfmonatigen Unterbrechung die Gespräche in Wien wieder auf Gesamt.

Der Iran und die P4 + 1-Ländergruppe trafen sich am 9. Dezember in der österreichischen Hauptstadt zu Gesprächen, nachdem sie am 3. Dezember unterbrochen worden waren, als die Teilnehmer zu weiteren Konsultationen zu den beiden Vorschlägen, die Teheran vorgelegt hatte, in ihre Hauptstädte zurückkehrten.

In der 7. Runde legte die neue iranische Regierung zwei separate Vorschläge zur Aufhebung der US-Sanktionen und zur Rückkehr des Iran zu seinen nuklearen Verpflichtungen im Rahmen des JCPOA vor.