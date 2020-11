Introvertierte oder Extrovertierte – wer kann das Herunterfahren besser überstehen?

Im Frühjahr, als die Kontaktbeschränkungen in Deutschland in Kraft traten, wurde die erste Sperre in Spanien verhängt, als Mitarbeiter in das Home Office zogen und Menschen auf der ganzen Welt in die Verwendung von Zoom eingewiesen wurden, als das Abhalten von Abstand zum neuen Credo wurde , wie es im Internet erschien, spezielle Überlebensleitfäden: “ Wie man soziale Distanz als Extrovertierter überlebt “Auf Deutsch zum Beispiel:” Wie man als Extrovertierter ohne soziale Kontakte überlebt “.

In der Persönlichkeitsforschung gibt es die sogenannten Big Five – fünf Merkmale, die als Grundlage für die Bestimmung der Persönlichkeit einer Person dienen. Dazu gehören Offenheit, Gewissenhaftigkeit, soziale Kompatibilität, Verletzlichkeit – und auch die Frage, ob eine Person extrovertierter oder introvertierter ist.

Die Frage nach Angstzuständen, depressiven Stimmungen, kognitiven Fehlern

Und mit Introvertierten?

“Es ist wirklich nicht das Schlimmste für Introvertierte, allein zu Hause zu sein”, heißt es in einem Überlebensleitfaden für Extrovertierte. Am Deutschlandfunk hieß es: “Während sich die Extrovertierten unter uns immer mehr nach der nächsten Party, dem nächsten Konzert oder einem Barbecue am See sehnen, fühlen sich die Introvertierten durch Selbstisolation in eine perfekte Welt versetzt.” Und “Jetzt die Stunde für Introvertierte” in der “Brigitte”.

Und jetzt – mehr als ein halbes Jahr später? Jetzt, da die Mitarbeiter wieder in das Home Office gezogen sind, wo sich niemand für Zoom-Meetings interessiert und es wieder zu einer Art Herunterfahren kommt, wenn auch in milder Form – was ist jetzt mit den Introvertierten? Schlägt Ihre Stunde wieder zu? Sind die Artikel und Meme wahr geworden? Oder sind es letztendlich vielleicht sogar die Introvertierten, die eine Art Überlebensleitfaden brauchen? Und wenn ja – warum ist das so?