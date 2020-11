Marlene Lufen (Sat.1 Frühstücksfernsehen): Fernsehmoderatorin verabschiedet sich unter Tränen

Die fröhliche Art der Fernsehmoderatorin Marlene Lufen bleibt sofort in Ihrem Kopf. Vor kurzem hatte sie jedoch mit einem schwierigen Abschied zu kämpfen, der sie offenbar auch zu Tränen gerührt hatte.

Berlin – Marlene Lufen war bei der Sat.1 Frühstücksfernsehen als Moderator sehen. Ihre Popularität bei Fans spiegelt sich auch wider Instagram Kanal Gegen: Über 200.000 Menschen verfolgen das Leben des 49-Jährigen. Dort lässt sie ihre Anhänger fast jeden Tag an ihrem Leben teilnehmen. In einer kürzlich gezeigten Geschichte gab Marlene sogar zu, dass sie eine ganz besondere war Abschied von Tränen gerührt.

Fernsehmoderatorin Marlene Lufen muss sich mit einem schwierigen Abschied auseinandersetzen und wird wehmütig

Zahlreiche Zuschauer haben bereits in den 90er Jahren teilgenommen Moderator Marlene Lufen und stand am Samstag auf. 1 Frühstücksfernseher – bis heute. Folgt ihr auch auf Instagram Fan-Community fleißig die Posten des sympathischen Moderators. Lufen postet gerne und nicht wenig – manchmal ein sportlicher Schnappschuss hier, manchmal ein Selfie mit Kollegen. Selten gesehen: Bilder, in denen die brünette Schönheit nicht bis in die Ohren scheint. Das hat sich aber kürzlich geändert. Der Anlass für sie ergreifender Beitrag, war ein emotionaler Abschied, wo der Moderator sogar die hatte Tränen kam.

Moderatorin Marlene Lufen selten emotional: “Ich hätte nie gedacht”

Bereits einige prominente Gesichter erhielten die Die Schließung des Berliner Flughafens in Tegel ist äußerst emotional. Auch Moderatorin Kai Pflaume und Popsängerin Beatrice Egli haben sich über Instagram wieder getroffen abschließende Worte zum Flughafen, bevor er am 8. November für immer seine Türen schließt. Auch Fernsehmoderatorin Marlene Lufen trifft den Verschluss sehr: “Das die Abschied von einem Flughafen mich zu Tränen rühren Ich hätte nicht vermutet. Aber so ist es offensichtlich. Tegel ist die Heimat der Berliner. Tschüss TXL “, steht unter den Aufnahmen, dass die Flughafen fegte leer zeigen. Ebenfalls RTL-Moderatorin Frauke Ludowig folgt Lichtens Zeilen: “Es ist dasselbe für mich … steht auch für eine Lebensphase”, kommentierte ihre prominente Kollegin. Dies Abschied scheint nichts für schwache Nerven zu sein. (mrf)