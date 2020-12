Interview mit dem Corona-Arzt: “Science-Fiction-Albtraum wurde wahr”

Herr Doktor Çelik, wir sprechen regelmäßig über Ihre Arbeit als leitender Arzt in der Isolationsstation für Covid-19-Patienten in der Darmstädter Klinik. Wie ist die Situation dort?

Wir sind derzeit mit über 60 Patienten auf unseren Stationen und 15 Patienten auf der Intensivstation. Letzte Woche hatten wir 40. Der Trend nimmt immer noch zu, so dass wir jetzt noch mehr Stationen für Covid-Patienten freigeben. Die Kriterien für ein Ende der Isolationspflicht für Kranke sind in Hessen strenger als ab RKI empfohlen. Dies macht es uns manchmal schwer, die Patienten wieder zu entlassen. Patienten mit schwerem Verlauf, die sich nach einer Krankenhausbehandlung nicht zu Hause isolieren können, müssen auf der Station bleiben, bis sie einen negativen Test haben. Dies bedeutet, dass Patienten, die tatsächlich keine stationären Behandlungsindikationen mehr haben und höchstwahrscheinlich nicht mehr ansteckend sind, weiterhin bei uns bleiben. Immer mehr stark betroffene Menschen kommen zu uns, gleichzeitig haben wir Patienten, die nur auf das Ende der Infektiosität warten, und so wird der Raum immer enger.

Bundesweit ist die Anzahl der Infektionen hoch und die Anzahl der Todesfälle höher als je zuvor.

Unsere Entwicklung ist genau so, wie diese Zahlen vermuten lassen. Wir haben immer ernstere Fälle, immer mehr Todesfälle und immer mehr Aufnahmen.

Die Politiker haben letzte Woche auf Ihre Anfragen geantwortet und eine Sperrung erklärt. Nur bei Weihnachten Es gibt Ausnahmen.

Ich habe mir die Tabelle mit den Vorschriften angesehen und sie ehrlich gesagt nicht verstanden. Das ist noch komplizierter als unsere Isolationskriterien in Hessen! Ich kann verstehen, woher der Wunsch nach Ausnahmen zu Weihnachten kommt. Aber aus unserer Sicht im Krankenhaus kann ich sagen: Es ist nicht die Zeit für Kompromisse, wenn es um die Aufrechterhaltung der Patientenversorgung geht. Letztendlich mangelte es hier an Mut. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass Menschen freiwillig vorsichtig sind. Mittlerweile sollte jeder wissen: Je weniger Kontakte – insbesondere über Generationen hinweg – desto besser. Sie müssen nicht schieben, was bis zuletzt erlaubt ist.

Weihnachten ist natürlich eine emotionale Zeit, auch für viele Familien.

Ich kann das gut verstehen, in unserer Familie feiern wir normalerweise Weihnachten mit vielen Menschen. Dieses Jahr wird es etwas anders sein. Ich habe eine gute Entschuldigung für meine Arbeit im Krankenhaus.

Können Sie die Ferien überhaupt genießen?

Nein, wir mussten nur unseren Dienstplan erweitern. Unsere Abteilung verfügt nun über drei voll besetzte Stationen, die rund um die Uhr von Ärzten betreut werden müssen. Das funktioniert natürlich nicht mit den ursprünglichen Plänen, die wir letzten Monat hatten. Wir haben diesen Ansturm von Patienten nicht erwartet und die Patientensicherheit hat für uns oberste Priorität. Deshalb werden die Dienstpläne hochgefahren – und natürlich bin ich auch dabei.

Sie werden Ihre Familie nicht wie gewohnt sehen?