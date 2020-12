Wertvolle Alternativen ?: Diese digitalen Münzen können eine Kerze für den Krypto-Veteranen Bitcoin | enthalten Botschaft

Forex in diesem Artikel

Wenn es um Kryptowährungen geht, dreht sich oft alles um Bitcoin – vor allem mit seinem jüngsten Allzeithoch hat es sich wieder einen Namen gemacht. Der Urvater aller Kryptowährungen ist jedoch nicht allein mit einer starken Performance. Einige seiner “kleinen Brüder” können ihm eine Kerze vorhalten oder ihn sogar übertreffen.



Preisexplosion in Ethereum – Verbindung zu JPMorgan und Amazon

Die Kryptowährung Ethereum, die anfangs bei Technikbegeisterten sehr gefragt war, hat in den letzten Monaten eine beeindruckende Leistung gezeigt. Seit ihrem Zwölfmonats-Tief, das zum Zeitpunkt des Corona-Absturzes im März datiert werden sollte, hat die Internetwährung kürzlich um 475 Prozent auf 643 US-Dollar (Stand 17. Dezember 2020) zugelegt. Die Wertsteigerung seit dem März-Tief betrug für BTC rund 300 Prozent nur in einem Rekordrausch Standort: Innerhalb kurzer Zeit hat der BTC zum ersten Mal die runde Marke von 20.000 US-Dollar geknackt – und hat offensichtlich nichts dagegen.



Laut Bloomberg gilt die ETH als revolutionäre Variante der Blockchain-Technologie, die bei der Transaktion von Vermögenswerten Vorteile in Bezug auf die Sicherheit bietet. Einer der wichtigsten Unterschiede zu Bitcoin ist die Möglichkeit, Computeranwendungen innerhalb des Systems zu erstellen.



Dies scheint von bekannten Institutionen gut aufgenommen zu werden. Beispielsweise soll die US-Investmentbank JPMorgan in SonsenSys investiert haben: Das Unternehmen unterstützt Startups, die Anwendungen auf Ethereum erstellen, berichtet Bloomberg. In dem Artikel heißt es auch, dass die Cloud-Computing-Abteilung von Amazon in Zusammenarbeit mit Ethereum an einem Service arbeitet, mit dem Kunden Geldtransaktionen ohne Zwischenhändler durchführen können.



Schnelleres Litecoin als Krypto-Ergänzung

Eine weitere Altmünze, die bei Anlegern immer beliebter wird, ist die Litecoin. LTC ist die sechstgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. Zuletzt wurde ein Token mit einem Preis von rund 93 US-Dollar gezeigt. Ab dem März-Tief von rund 32,12 US-Dollar weist die Münze derzeit einen Anstieg von 200 Prozent auf (Stand 17. Dezember).

Das Besondere an Litecoin: eine schnellere Abwicklung von Transaktionen als mit Bitcoin. Die Münze, die als effizienter angesehen wird, scheint von den Anlegern anders gehandhabt zu werden als ihre Gegenstücke. Denn nach Informationen von Bloomberg haben Krypto-Benutzer Litecoin häufig in Kombination mit einer anderen großen Kryptowährung wie Bitcoin, Ethereum oder XRP gekauft.



Ripples XRP überrascht mit einer Preisrallye

Ripple musste in der jüngeren Vergangenheit viel Kritik an seiner Kryptowährung XRP hören. Ryan Selkis, CEO des in New York ansässigen Krypto-Software-Unternehmens Messari, behauptete, es mangele an Transparenz hinsichtlich der Verwaltung und des Verkaufs der eigenen XRP-Versorgung des Unternehmens. Ripples ursprüngliches Ziel war es, die grenzüberschreitende Zahlungsverkehrsbranche auf den Kopf zu stellen. Es gibt jedoch noch einige Hürden, da die Verwendung von XRP immer noch begrenzt ist. Unter anderem ist der Handel auf dem Gemini-Krypto-Marktplatz, der den Winklevoss-Zwillingen gehört, mit der hauseigenen Münze nicht gestattet.



Die Steine ​​auf dem Weg zu einer beliebten Internetwährung konnten den Kurs jedoch nicht beeinträchtigen: Im Vergleichszeitraum seit dem Crash im März stieg der Preis der digitalen Währung um mehr als 260 Prozent und kostete zuletzt rund 0,55 US-Dollar. Nach Marktkapitalisierung geordnet, ist XRP auf den dritten Platz geklettert und liegt damit direkt hinter dem zweitplatzierten Ethereum (Stand 17. Dezember 2020 über CoinMarketCap).



Das Alleinstellungsmerkmal von Bitcoin schwindet – weniger ein Vorbild für Altcoins?

Da Bitcoin die erste Kryptowährung war, haben viele Ingenieure die Konstruktion der goldenen Münze beim Erstellen neuer Gegenstücke nachgeahmt oder versucht, die vorhandenen Funktionen zu optimieren. Im Laufe der Jahre wurden zahlreiche neue Kryptowährungen eingeführt, die seitdem tendenziell ihrer Bewegung im Schatten von Bitcoin folgen.

Aber wie Bloomberg schreibt, steigt eine veränderte Generation im Ranking der Kryptowährungen auf. Diese hätten nicht mehr den Veteranen des Krypto-Verses als Vorbild, sondern das digitale Motto Ethereum. Dazu gehörten ChainLink, Cardano und Polkadot, die sich auf die Positionen sieben bis neun kämpften. Insbesondere Polkadot hat bereits Interesse bei institutionellen Anlegern geweckt, da es von Gavin Wood, dem Kollegen von Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin, ins Leben gerufen wurde. Vor diesem Hintergrund glaubt der Crypto-Hedge-Fonds Pantera Capital, dass die Münze DOT das Potenzial hat, Ethereum irgendwann sogar um Platz zu streiten.



Nach dem jüngsten Hoch von Bitcoin und den starken Entwicklungen einiger bekannter, aber auch neuer Altcoins sollte es spannend bleiben zu sehen, wie sich diese Entwicklung fortsetzen wird und ob sich die Altcoins langfristig von ihrem ältesten Modell lösen können.

