Inmitten mysteriöser Explosionen behauptet der ehemalige iranische Abgeordnete, dass der Mossad hinter allen Angriffen steckt

Ein ehemaliger iranischer Gesetzgeber hat der israelischen Spionagebehörde Mossad vorgeworfen, für eine Reihe angeblicher Angriffe im Land verantwortlich zu sein, berichtete Iran International TV am Sonntag.

Heshmatollah Falahatpisheh sagte laut dem britischen Netzwerk, dass “niemand ernsthaft über das Problem der Angriffe im Land nachgedacht hat”.

Falahatpisheh leitete zuvor den parlamentarischen Ausschuss für nationale Sicherheit und auswärtige Angelegenheiten.

Falahatpisheh sagte auch, Israel sei “der Rivale der Islamischen Republik in Bezug auf Sicherheit und Geheimdienst”, so der Sender, der ein Interview zitierte, das er der Zeitung Etemad am Sonntag gegeben hatte.

Im vergangenen Monat sagte ein anderer ehemaliger Minister, der als Berater des ehemaligen Präsidenten Hassan Rouhani diente, dass hochrangige Beamte in Teheran wegen der „Infiltration“ der israelischen Spionageagentur Mossad Angst haben sollten, berichtete die Londoner Manoto Persian News Site.

Der ehemalige Geheimdienstminister Ali Younesi sagte, dass „die Behörden der Islamischen Republik um ihr Leben besorgt sein sollten; der Mossad infiltrierte verschiedene Teile des Landes“, so der Bericht.

Ali Younesi, Assistent von Präsident Hassan Rouhani. (YouTube-Screenshot)

Die Erklärungen kamen inmitten einer Reihe von Cyberangriffen und mysteriösen Explosionen, Bränden und Vorfällen, die das Land in den letzten Monaten heimgesucht haben.

Das iranische Bahnsystem war am Freitag Gegenstand eines Cyberangriffs, bei dem Hacker falsche Nachrichten über mutmaßliche Zugverspätungen oder -ausfälle an Anschlagtafeln an Bahnhöfen im ganzen Land veröffentlichten, berichtete die Nachrichtenagentur Fars.

Am Montag löste eine Explosion in einem staatlichen Lagerhaus außerhalb von Teheran einen Großbrand auf dem Gelände aus. Teheran hat noch keine Angaben zu Ort und Ursache der Explosion gemacht.

Im vergangenen Monat brach in der staatlichen Ölraffinerie Tondgooyan Petrochemical Co., die Teheran bedient, ein massives Feuer aus. Berichten zufolge hatte eine Explosion eine Flüssiggaspipeline in der Anlage betroffen. Es wurden keine zusätzlichen Angaben gemacht.

Riesiger Rauch steigt aus Teherans wichtigster Ölraffinerie auf, als sich am 2. Juni 2021 ein Flugzeug dem Flughafen Mehrabad im Süden von Teheran nähert (AP Photo / Vahid Salemi)

Obwohl viele von ihnen Ausländern angelastet wurden, wird angenommen, dass das meiste davon auf die versagende Infrastruktur des Iran zurückzuführen ist, die durch jahrelanges Missmanagement hart getroffen und durch Sanktionen verschärft wurde.

In den letzten Jahren wurden jedoch auch zahlreiche Explosionen in Komplexen gemeldet, die für das iranische Nuklearprogramm und seinen Energie- und Militärsektor von entscheidender Bedeutung sind.

Der jüngste Vorfall dieser Art war ein Drohnenangriff im vergangenen Monat, der angeblich beschädigt eine iranische Nuklearanlage in Karaj, die angeblich zum Zusammenbau von Zentrifugen zur Urananreicherung.

