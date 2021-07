WB Games reagiert auf Bericht über den Verkauf von NetherRealm Studios und TT Games

Da das erste Mal bekannt gegeben wurde WarnerMedia und Discovery von AT & T fusionieren in einem neuen Unternehmen, Warner Bros. Discovery, eine bleibende Frage war, was genau mit den verschiedenen Gruppen unter WarnerMedia passieren könnte seine verschiedenen Videospielentwickler die nicht so gut in die neu fusionierte Organisation passen. Die neue Organisation würde Entwickler wie NetherRealm Studios und TT Games umfassen, und während ein aktueller Bericht hat angedeutet, dass die beiden zum Verkauf stehen könnten, sagte ein Sprecher von Warner Bros. Games hat seitdem darauf hingewiesen, dass dies nicht der Fall war.

„Ich kann bestätigen, dass NetherRealm Studios und TT Games weiterhin Teil von Warner Bros. Games sein werden und alle in den Zusammenschluss von Warner Media Discovery einbezogen werden“, sagte Remi Sklar von Warner Bros. Games. Spiele sagt TheGamer als Antwort auf den Bericht. Das Original Bericht des Branchen-Leaks Jez Corden hatte behauptet, dass NetherRealm Studios und TT Games zum Verkauf standen, weil Warner Bros. glaubte nicht, dass sie “in ihrer Reichweite” waren und dass Corden dies basierend auf Informationen aus offiziellen Dokumenten teilte, die er angeblich gesehen hatte.

Wenn Sie nicht vertraut sind, NetherRealm Studios ist dafür bekannt, Kampfvideospiele wie die Franchises Mortal Kombat und Injustice zu entwickeln. TT Games hingegen ist dafür bekannt, eine Reihe erfolgreicher Videospiele der Marke LEGO zu entwickeln. NetherRealm Studios hat kürzlich ausdrücklich angekündigt, dass es beendete seine Arbeit mit Mortal Kombat 11 und würde sich auf sein nächstes Projekt konzentrieren. Das neueste Videospiel von TT Games, LEGO Star Wars: Die Skywalker-Saga, wird derzeit noch dieses Jahr veröffentlicht nach langer verzögerung. Es wurde kein offizielles Erscheinungsdatum für den Titel bekannt gegeben.

Wie oben erwähnt, hat Warner Bros. Games gibt ausdrücklich an, dass NetherRealm Studios und TT Games weiterhin Teil von Warner Bros. Entdeckung durch Fusion. Das schließt einen möglichen Verkauf nicht aus, aber damit scheint die Sache vorerst erledigt. Sie können sich beraten alle unsere früheren Warner Bros.-Berichterstattung. Spiele, die hier oft einfach als WB-Spiele bezeichnet werden.

