Infinite Warfare hätte genauso revolutionär sein sollen wie Call of Duty 4 • Eurogamer.net

Zu Beginn der Infinite Warfare-Kampagne gibt es eine Mission, in der Sie den Mond angreifen. Die meisten Schützen würden denken, dass der Angriff auf den Mond eine ziemlich großartige Voraussetzung für 30 Minuten glühender virtueller Köpfe ist. Aber in Operation Port Armor ist der Angriff auf den Mond nur der Anfang. Nachdem Sie das Mondportal der SDF-Soldaten geräumt haben (was Sie tun können, indem Sie die Raumhafenfenster sprengen und Ihre Feinde in den Weltraum saugen), besteigen Sie Ihr Schlachtschiff Jackal und springen in die Mondumlaufbahn für einen längeren Luftkampf mit SDF-Jägern, die von einem nahegelegenen Zerstörer starten .

Aber die Mission endet damit nicht. Sobald die feindlichen Jäger am Boden sind (oder oben – es ist schließlich Platz), landest du mit deinem Schakal für einen Zero-G-Angriff auf den Zerstörer selbst, schwimmt entlang seiner Wanne, bevor du ein Loch in das Deck bohrst und die verbleibende Besatzung aus dem Flugzeug evakuierst Innerhalb. All dies geschieht in einer einzigen Sequenz, vom Verlassen der Fahrzeugbucht des Großkampfschiffs Retribution bis zum Ausblasen der letzten SDF-Soldaten aus der Luftschleuse des Zerstörers.

Operation Port Armor ist möglicherweise die beste individuelle Call of Duty-Mission seit Modern Warfares „All Ghillied Up“ und einer der vielen Gründe, warum Infinite Warfare mein Lieblings-Call of Duty des letzten Jahrzehnts ist. Call of Duty hat Jahre damit verbracht, dem Schatten des historischen Ego-Shooters von 2007 zu entkommen, mit Ergebnissen, die von Black Ops-Wahnsinn bis hin zu Ghosts-Elend reichen. In Infinite Warfare lieferte Infinity Ward ein gewagtes und fantasievolles Science-Fiction-Abenteuer, das auf eine Art und Weise neue Wege beschritt, die die Serie noch nie zuvor gesehen hatte, und dank der überraschend negativen Resonanz auf diese Innovationen wurde sie seitdem nicht mehr gesehen.

Infinite Warfare spielt im Jahr 2187 und bietet den Spielern eine ähnliche Zukunftsvision wie Expanse. Die Menschheit hat die Erde, aber nicht die Sonne überschritten, den Mars kolonisiert und grenzenartige Außenposten auf fernen Monden wie Europa und Titan errichtet. Die Ausbreitung der Menschheit führte zu neuen politischen Fraktionen und Spannungen außerhalb der Erdatmosphäre, die in der Bildung der Colonial Defense Force (SDF) gipfelten.

Die Kampagne beginnt, wenn diese Spannungen zu einem offenen Krieg werden. Nachdem die Armee eine Aufklärungsmission zu einem abgedunkelten Europa-Forschungszentrum verpatzt hatte, startete SDF-Chef Salen Kotch einen groß angelegten Angriff auf eine Marineflotte Parada in Genf. Ihr Charakter, Captain Reyes, befindet sich zum Zeitpunkt des Angriffs am Boden und muss sich durch die zerbombte Stadt kämpfen, um die Kontrolle über ihre Verteidigungssysteme zurückzugewinnen.

In Sachen Spektakel und Linearität ist Black Sky eine bekannte Call of Duty-Affäre. Aber auch in diesem frühen Stadium strebt Infinite Warfare danach, sich von früheren Spielen der Serie abzuheben. Black Sky ist erheblich länger als Ihre durchschnittliche Call of Duty-Mission, lässt Infinity Ward Genf wie einen Raum bauen und gibt Ihnen Zeit, die Vision des Spiels für die Zukunft zu verstehen. Das Level führt auch eine Reihe neuer Gadgets und Mechaniken ein, wie Forscherdrohnen, die sich an Feinde heften, bevor sie explodieren, Hacking-Geräte, mit denen Sie die Kontrolle über feindliche Roboter übernehmen und sie verwenden, um Ihre Feinde von hinten anzugreifen.

Auch in einem ganz anderen Genre kann Jon Snow der Kälte nicht entkommen.

Es klingt schon ungewöhnlicher und abenteuerlicher, aber das sind nur Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt führt Infinite Warfare völlig neue Kampfsysteme in Call of Duty ein. In Weltraumduelle kannst du feindliche Raumschiffe in deinem Jackal bekämpfen, Jäger und Zerstörer mit Raketen und schweren Kanonen sprengen, während du im Zero-G-Kampf durch Asteroidenfelder und die Außenseiten von Raumschiffen schwebst, mit Strahltriebwerken und einem Enterhaken, um die Umgebungen, auf der Suche nach Müllbrocken, die als Deckung in der Leere des gefährlich exponierten Raums verwendet werden können. Vor allem waren dies keine Wegwerf-Gadgets, die die Spiele nach Modern Warfare dominierten. Dies sind grundlegende Elemente im Herzen der vielfältigen Missionen der Kampagne.

Und was sind das für Missionen. Das größere Netz des Sonnensystems lässt der Fantasie von Infinity Ward freien Lauf. Nach der Operation Port Armor reisen Reyes und seine Crew nach Titan, um eine SDF-Versorgungsstation zu sabotieren. Hier schlängeln sie sich durch die gelb getönten Canyons von Saturns größtem Mond, während Methanregen über ihre Helme rinnt und der riesige Ringplanet am Horizont auftaucht. Es folgt meine persönliche Lieblingsmission, eine Such- und Rettungsaktion auf einem Asteroiden, der sich auf Kollisionskurs mit der Sonne dreht. Hier müssen Sie zwischen den Unterständen eilen, um nicht durch die 900-Grad-Oberflächentemperaturen verbrannt zu werden, während Sie untersuchen, warum die Bergbauanlage des Asteroiden dunkel geworden ist. Es bringt wirklich den Horror und die Feindseligkeit der Weltraumforschung durch, und das ist, bevor Sie von Armeen verrückter Roboter angegriffen werden.

Der Weltraumkampf von Infinite Warfare ist ein einfaches Arcade-Geschäft, aber es macht Spaß.

Call of Duty war schon immer eine Reihe von Weltenbummlern, und daher passt die Fähigkeit, über den Globus hinaus zu expandieren, perfekt zu ihm. Trotz der großen geografischen Sprünge ist Infinite Warfare wohl die schlüssigste Call of Duty-Kampagne. Im Gegensatz zu jedem anderen Spiel der Serie simuliert Infinite Warfare das Bindegewebe zwischen den Levels. Den meisten Missionen geht eine Vorbereitungsphase voraus, in der Sie zur Waffenkammer der Vergeltung gehen, um Ihre Ausrüstung auszuwählen, und dann den Aufzug zur Andockbucht nehmen, um Ihr Schiff zu besteigen. Ebenso enden sie mit Ihrer Rückkehr zur Vergeltung, bevor Sie zur Brücke zum nächsten Briefing gehen. Infinite Warfare stellt sogar eine Reise zwischen den Planeten dar, mit dramatischen „Warp“ -Sequenzen, die an die Enterprise-Crew erinnern, die in Star Trek auf ihren Stühlen schaukelt. All dies trägt dazu bei, Ihnen die Fiktion zu verkaufen, um die zukünftige Darstellung von Infinite Warfare zusammenhängend und glaubwürdig zu machen.

Die ganze Erfahrung ist ehrgeiziger als jeder Call of Duty vor oder seit Modern Warfare. Was nicht heißt, dass es perfekt ist. Die Geschichte von Infinite Warfare stört mich nicht. Er hat einige ziemlich sympathische Charaktere, darunter David Harewoods schroffer Staff Sergeant und einen komödiantischen, mörderischen Roboter namens Ethan. Aber es wird von einem schwachen Feind untergraben. Als ich es zum ersten Mal spielte, dachte ich, das Problem sei Kit Haringtons enttäuschende Leistung als Salen Kotch. Aber das Problem ist weitreichender. Die Motive und Überzeugungen der Obdachlosen sind dünner als die Atmosphäre des Mars. Im Gegensatz zu Expanse hat Infinite Warfare kein wirkliches Interesse daran, die Politik hinter seiner Science-Fiction-Kriegsführung zu erforschen.

Der Kampf gegen Zero G ist etwas knifflig, aber entscheidend für den Verkauf der Fantasie.

Aber das größte Problem von Infinite Warfare und das, was es am meisten von Call of Duty 4 unterscheidet, ist, dass seine Ideen und Innovationen nicht im Multiplayer-Modus umgesetzt werden. Während die Kampagne Zero-G-Raumschiffe und -Kampf sowie eine Vielzahl faszinierender Orte umfasst, fügt der Multiplayer-Modus dem bestehenden Call of Duty-Modell im Wesentlichen Mauerrennen und Doppelsprünge hinzu. Es ist unglaublich konservativ, und Infinity Wards Zurückhaltung, hier die Grenzen zu überschreiten, stellt eine der größten verpassten Chancen in der Serie dar.

Wenn Infinite Warfare seine Multiplayer-Ambitionen repliziert hätte, würde es heute zweifellos mehr geschätzt, und Call of Duty als Serie würde ganz anders aussehen und in neue Räume vorstoßen, anstatt alten Ruhm wiederzugeben. Machen Sie keinen Fehler, WWII 2017 und Modern Warfare 2019 waren beides gut gemachte Spiele, während letzteres als Sprungbrett für Warzone diente, mit Abstand das aufregendste, was Call of Duty seit Jahren getan hat. Aber die Spiele selbst wurden aus Nostalgie heraus geboren, begrenzt in dem, was sie Neues bringen konnten.

Hoffentlich bringt Infinite Ward irgendwann Infinite Warfare zurück und gibt den Schakalen einen zweiten Ausflug. Aber selbst wenn sie es nicht tun, denke ich, dass sich der Ruf des Spiels mit der Zeit nur verbessern wird. Die Freuden des Call of Duty-Multiplayers sind vergänglich und dauern nur bis zum nächsten Eintrag in der Serie. Es ist der Einzelspielermodus, der fortgesetzt wird, und die Infinite Warfare-Kampagne ist eine der besten in Call of Duty.