Indische Fluggesellschaften drängten darauf, nationale Musik in Flugzeugen zu übertragen, um die Kultur zu fördern

Indische Fluggesellschaften und Flughäfen wurden von der Regierung aufgefordert, indische Musik zu übertragen, um die Kultur des Landes zu fördern.

In einem Brief an Fluggesellschaften und Flughafenbetreiber vom 27. Dezember schrieb das Bundesministerium für Zivilluftfahrt: „Die Musik, die die meisten Fluggesellschaften weltweit spielen, ist der Inbegriff des Landes, zu dem die Fluggesellschaft gehört: zum Beispiel Jazz in amerikanischen Fluggesellschaften.“ oder Mozart bei österreichischen Fluggesellschaften und arabische Musik bei einer nahöstlichen Fluggesellschaft.

„Aber indische Fluggesellschaften spielen selten indische Musik auf dem Flug… unsere Musik hat ein reiches Erbe und eine reiche Kultur und dies ist eines der vielen Dinge, für die jeder Inder einen Zweck hat. [being] richtig stolz.

Derzeit spielen Fluggesellschaften und Flughäfen Instrumentalmusik.

Der Umzug erfolgt eine Woche, nachdem der Indische Rat für Kulturforschung (ICCR), eine autonome Einrichtung unter dem Außenministerium, den Zivilluftfahrtminister Jyotiraditya Scindia gebeten hat, indische Musik auf Flügen zu fördern.

In seinem Schreiben an Fluggesellschaften und Flughafenbehörden bestätigte das Ministerium für Zivilluftfahrt die Bitte des ICCR.

Der ICCR-Brief wurde Herrn Scindia von MP Vinay Sahasrabuddhe am 23. Dezember zugestellt und umfasste indische Künstler und Musiker, die als Unterzeichner bekannt sind, berichtete Indischer Express.

„Es ist äußerst bedauerlich, dass die meisten Fluggesellschaften in Indien, sowohl private als auch öffentliche, nationale und internationale, selten, wenn überhaupt, indische Musik ausstrahlen. Unsere Musik spiegelt unser reiches Erbe und unsere Kultur wider und ist eines der vielen Dinge, auf die jeder Inder wirklich stolz sein kann “, heißt es in dem Brief.

Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur ANI sagte Herr Scindia: „Ich komme aus der Musikstadt Gwalior, das war die Stadt Tansen. [musician from the 1500s] und war auch ein ehemaliges Musikhaus. Alte indische Musik hat eine mehrjährige Geschichte und die Menschen sind auch sehr neugierig auf alte Musik. „

Herr Sahasrabuddhe lobte den Rat der Regierung, indische Musik zu fördern.

In einem Tweet sagte er: „Engagement und Reaktionsfähigkeit sind die Eltern des schnellen Handelns!“

Anfang dieses Jahres forderte die Bundesregierung im Rahmen ihrer Bemühungen zur Förderung des Nationalismus alle Fluggesellschaften auf, in ihren Flugankündigungen vor dem 75. Tag der Unabhängigkeit Indiens im August Informationen über indische Freiheitskämpfer zu veröffentlichen.