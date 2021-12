„Real Life Netflix Series“ – Toto Wolff betont, wie wichtig es ist, dass die Formel 1 nicht zur WWE wird

„Real Life Netflix Series“ – Mercedes-Supremo Toto Wolff vertraut der FIA und der F1 voll und ganz darauf, Substanz statt Stil zu wählen.

Für diejenigen, die es (noch) nicht wissen: Die F1-Saison 2021 endete wie ein Blockbuster; Max Verstappen gewann in den letzten Momenten des Rennens und der Saison in Abu Dhabi die Weltmeisterschaft vor Titelverteidiger Lewis Hamilton.

Dies nachdem FIA-Renndirektor Michael Masi die Autos zwischen Hamilton und dem damaligen Spitzenreiter Verstappen während der Safety-Car-Phase auseinanderfahren ließ, um im „Rennen“ die Ermittlung des Weltmeisters zu erleichtern.

Mercedes protestierte vehement, aber es blieb erfolglos, die FIA ​​lehnte eine Berufung ab.

Ihr Teammanager Toto Wolff kann natürlich immer noch nicht aufhören, darüber zu reden, aber anstatt sich zu beschweren, sagt der Österreicher, er vertraue der FIA und der F1 auf Stil und nicht auf Substanz, um dies sicherzustellen großartiger Sport wird nicht zu einem Unterhaltungsspektakel wie die WWE und ihre Zeitgenossen.

„Ich würde solche Sachen nie reinstecken wollen [the media] und ich würde so etwas nie sagen, weil wir am Ende des Tages Unterhaltung bieten, aber die Unterhaltung muss dem Sport folgen und nicht umgekehrt.

„Regeln sind Regeln, Konsistenz bei der Regelanwendung ist wichtig und keine Entscheidungsfindung sollte jemals gegen die Regeln verstoßen, nur um die Aktion aufzupeppen.

„Wir lieben Netflix und Drive to Survive. Stefano Domenicali macht einen phänomenalen Job in der Vermarktung des Sports und Stefano hätte als echter Läufer kein Interesse daran, sich nur aus Unterhaltungsgründen in das Rennen einzumischen.

„Also kann ich den Druck des Kursleiters nicht beurteilen, aber trotzdem sind wir als Sport so glaubwürdig, weil es Sport ist und nicht Ringen.“

Weiterlesen „Es fehlen nur die Worte“ – Toto Wolff erklärt, warum Lewis Hamilton nicht über den Abu Dhabi GP und die folgenden Kontroversen gesprochen hat