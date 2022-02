Indiens digitale Währung soll 2022-2023 eingeführt werden, sagt Finanzminister

China arbeitet an einer digitale Version seines Yuan seit 2014 und ist am weitesten vorne, wenn es um die weltweite Einführung von CBDCs geht.

Die Reserve Bank of India wird die digitale Rupie im Geschäftsjahr 2022-2023 einführen, das am 14. April beginnt. 1.

In den letzten zwei Jahren hat die People’s Bank of China Versuche in Form von Lotterien durchgeführt, bei denen digitale Yuan an Bürger in bestimmten Städten zum Ausgeben ausgehändigt wurden. In jüngerer Zeit hat die Zentralbank nachgesehen Ausweitung der Nutzung des digitalen Yuan. China hat seine digitale Währung noch nicht landesweit eingeführt und hat dafür auch keinen Zeitplan.

An anderer Stelle untersucht Japan seinen eigenen CBDC und die US-Notenbank im letzten Monat veröffentlichte eine Studie über einen digitalen Dollarnahm aber keine feste Position dazu ein, ob sie eine herausgeben würde.

Während Indien mit einer digitalen Rupie voranschreitet, hat es versucht, eine härtere Haltung gegenüber Kryptowährungen wie Bitcoin und Bitcoin einzunehmen arbeitet derzeit an einer Regulierung für den Sektor.

Am Dienstag sagte Sitharaman, dass Einkünfte aus der Übertragung virtueller digitaler Vermögenswerte mit einem Steuersatz von 30 % besteuert werden sollten.