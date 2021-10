Indien Überschwemmungen in Nepal: Über 200 Tote durch starke Regenfälle und Überschwemmungen gemeldet

In Nepal und den indischen Bundesstaaten Kerala und Uttarakhand wurden am Freitag mindestens 201 Tote gemeldet.

Nepal begann am Montag mit heftigen Regenfällen, nachdem sich über Nordindien ein Tiefdrucksystem gebildet hatte, das Feuchtigkeit in den Golf von Bengalen brachte.

Im nordindischen Bundesstaat Uttarakhand, der ebenfalls von Überschwemmungen betroffen war, sind mindestens 70 Menschen gestorben, sagte Ashok Kumar, Polizeichef von Uttarakhand, gegenüber CNN.

Der Bezirk Nainital in Uttarakhand ist am stärksten betroffen und für etwa die Hälfte der Todesfälle verantwortlich.

Die meisten Rettungsaktionen wurden in Uttarakhand abgeschlossen, aber die Bemühungen, Wanderer in den oberen Teilen des Bundesstaates zu retten, für die Hubschrauber eingesetzt wurden, werden fortgesetzt, fügte Kumar hinzu. In Nepal seien Rettungs- und Bergungsbemühungen im Gange, sagte Pokharel gegenüber CNN.

Die Chardham Yatra, eine hinduistische Pilgerreise, war in Uttarakhand im Gange, als der Staat am Montag mit Überschwemmungen begann. Mehrere Pilger besuchten das Ziel und wurden inmitten der Fluten gefangen.

Die Regenfälle haben seitdem nachgelassen und die Pilgerfahrten in einigen Gebieten, in denen Straßen von Trümmern geräumt wurden, wieder aufgenommen.

Der Bezirk Ilam in Nepal war laut Pokharel am stärksten betroffen, mit 36 ​​Todesfällen allein in diesem Bezirk.

In Nepal teilte der Wetterdienst am Donnerstagabend mit, dass am Freitag weiterhin Regen- und Schneegefahr vorherrschen werde.