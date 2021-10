GTA San Andreas Remastered kommt zum Xbox Game Pass

Yo Bro, bist du zu PS Now gegangen? Ich gehe zum Xbox Game Pass. Bildschirmfoto : Rockstar / Google Play Store

Zusammen mit den Nachrichten, dass Grand Theft Auto: Die Trilogie—Ein remastertes Paket der ersten drei 3Ds RGT Spiele – Drops am 11. November, Rockstar hat sich das rausgeschlichen GTA San Andreas wird am selben Tag auch auf dem Xbox Game Pass erscheinen. Oh und GTA III macht sich auch auf den Weg zu PlayStation Now.

In dem Pressemitteilung Bei der Ankündigung der Kollektion stellte Rockstar Games klar, dass Xbox Game Pass-Abonnenten auf die Definitive Edition von . zugreifen können Grand Theft Auto San Andreas der 11.11. Während dieser Zeit, Grand Theft Auto III: Die endgültige Edition Veröffentlichungen für PlayStation Now am 7. Dezember.

Natürlich neben dem vollen Grand Theft Auto: Die Trilogie, das Remaster von enthält GTA III, Stadt des Lasters, und San Andreas in einem Paket für 60 $. Es scheint nur San Andreas ist im Xbox Game Pass verfügbar, was bedeutet, dass Sie die Sammlung beanspruchen müssen, wenn Sie die anderen beiden möchten RGT Spiele.

Die drei Spiele kamen im Abstand von einigen Jahren heraus: III 2001 ins Leben gerufen, Stadt des Lasters aufgegeben im Jahr 2002, und San Andreas kam 2004 an. Sein Andreas ist vielleicht der bekannteste der drei, da der fiktive Ort in Los Santos zufällig die gleiche Stadt ist, in der GTA V stattfinden. Obwohl sie alt sind, können Sie davon ausgehen, dass die Remaster einige erforderliche Upgrades enthalten, wie eine bessere Beleuchtung, verbesserte Karten und verbesserte Umgebungsdetails.

Andere Upgrades, die in der remasterten Sammlung enthalten sind, sind hochauflösende Texturen und Steuerelemente ähnlich wie Grand Theft Auto V. Es ist nicht ganz klar“GTA V-ähnliche Steuerung “, aber Sie können wahrscheinlich präzisere Bewegungen und Zielen erwarten als bei diesen ursprünglich vorgestellten Spielen.

Während wir alle darauf warten, eines der Besten in die Finger zu bekommen schwerer Kraftfahrzeugdiebstahl Vorspeisen – Husten, San Andreas, husten – du könntest schlimmeres tun als nachzusehen GTA-Online, der gerade ein neues Halloween-Update bekommen hat. Dieser sieht Killer-Clowns und Geisterautos durch die Straßen streifen, zusammen mit einer ganzen Reihe anderer gruseliger Filmauftritte.