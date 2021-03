In Island signalisieren 18.000 Erdbeben über mehrere Tage einen möglichen Ausbruch am Horizont

Ähnliche Erschütterungen wurden in der Vergangenheit vor Vulkanausbrüchen beobachtet, und das isländische Wetteramt sagte, Magmabewegungen seien eine wahrscheinliche Ursache für die fortgesetzte Aktivität. Die Agentur warnte, dass ein Ausschlag innerhalb von Tagen oder Wochen auftreten könnte.

“Die beiden tektonischen Platten bewegen sich voneinander weg und diese Bewegung hat die Bedingungen geschaffen, unter denen das Magma an die Oberfläche steigen kann”, sagte Freysteinn Sigmundsson, Forschungsprofessor für Geophysik an der Universität von Island.

Dr. Einarsson sagte, dass von den fünf Vulkanen in der Region Reykjanes seit Beginn der seismischen Episode im Dezember 2019 in der Nähe von mindestens drei eine Magmabewegung beobachtet wurde. „Wir sind vielleicht in eine neue aktive Phase auf der Halbinsel eingetreten“, sagte er hinzugefügt. “Es scheint Nahrung für einen Ausschlag zu geben.”

Island hat rund 30 aktive Vulkane, aber Vulkanologen sagen, dass ein Ausbruch in Reykjanes die besiedelten Gebiete auf der Halbinsel nicht bedrohen wird. “Wir sprechen eher von einem überschwänglichen als von einem explosiven Ausbruch”, erklärte Dr. Sigmundsson, dass die Lava wahrscheinlich mit wenig explosiver Kraft sprudeln würde.

Er fügte hinzu, dass es unwahrscheinlich ist, dass eine Aktivität so störend ist wie der Ausbruch im Jahr 2010, als ein weiterer Vulkan in Island Es wurde eine Aschewolke freigesetzt, die so groß war, dass sie eine der größten Flugverkehrsstörungen seit Jahrzehnten verursachte und Millionen von Passagieren in Europa zum Teil wochenlang festsaß.

Das Wetteramt sagte, dass vulkanische Aktivitäten in der Nähe von Fagradalsfjall, 20 Meilen südlich von Reykjavik oder in der Nähe des nahe gelegenen Keilir-Berges stattfinden könnten. Hunderte von Vulkanenthusiasten waren fasziniert von Live-Kameras in der Zone, und ein Webseite Fragen “Hat es jemals einen Ausschlag gegeben?” hielt sie auf dem Laufenden. (Ab Donnerstagnachmittag las er immer noch „Nei“ – Nein -, aber eine Leseliste auf der Website half beim Warten.)

Das Wetteramt sagte, dass unter den möglichen Szenarien die anhaltende seismische Aktivität in den kommenden Tagen oder Wochen abnehmen könnte, aber die Halbinsel auch mehr Erdbeben ausgesetzt sein könnte. bis zu einer Stärke von 6,5.