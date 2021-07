Im olympischen Radsport schockierte Anna Kiesenhofer die Niederländer – und sogar sich selbst

Am Ende der Tokyo Games wird eine der bemerkenswertesten Geschichten die der Radrennfahrerin Anna Kiesenhofer sein, die im Straßenrennen am Sonntag gegen ein Feld voller Talente Gold gewann.

Die Österreicherin war vor Sonntag praktisch unbekannt, aber nachdem sie in den ersten Momenten des 137-Kilometer-Rennens die Führung übernommen hatte, kämpfte sie gegen Hitze und Feuchtigkeit, um die erste Radsport-Goldmedaille ihres Landes zu gewinnen moderne Spiele.

Als sie sich der Ziellinie näherte, schaute sie einmal, zweimal, dreimal über ihre Schulter und konnte ihren Augen kaum trauen. Kein anderer Läufer war in Sicht.

Kiesenhofers Sieg kam so unerwartet, dass die niederländische Favoritin und Goldmedaillengewinnerin im Zeitfahren am Mittwoch Annemiek van Vleuten die Ziellinie überquerte und Silber holte, sie feierte im Glauben, Gold gewonnen zu haben.

Sekunden später überbrachte ein Trainer van Vleuten die schlechte Nachricht, und das Siegerlächeln des Silbermedaillengewinners verblasste vor Schock. Die Italienerin Elisa Longo Borghini, Bronzemedaillengewinnerin von Rio 2016, belegte erneut den dritten Platz.

“In der Tat (ich bin) sehr überrascht, hier in der Mitte zu sitzen”, sagte Kiesenhofer auf einer Pressekonferenz nach dem Rennen. „Ich wollte im hinteren Teil des Raumes woanders hingehen. Es ist immer noch schwer zu glauben. Ich glaube nicht, dass hier jemand mit einer Medaille gerechnet hat, geschweige denn mit einem Sieg.

Ein kurzer Blick in die Kiesenhofer-Historie offenbart bemerkenswertes Talent. Sie hat einen Master-Abschluss in Mathematik der University of Cambridge und arbeitet als Postdoktorandin in Mathematik an der Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, einer der beiden EPFs.

Sie ist ihre eigene Trainerin und ihre Tweets vor dem Rennen (seitdem gelöscht) zeigten, dass sie über Körpertemperatur-Trainingstechniken nachdachte, die ihr helfen sollen, mit der Sommerhitze Tokios fertig zu werden.

Die Goldmedaillengewinnerin Anna Kiesenhofer aus Österreich feiert auf dem Podium mit der Silbermedaillengewinnerin Annemiek van Vleuten aus den Niederlanden und der Bronzemedaillengewinnerin Elisa Longo Borghini aus Italien. | REUTERS

„Ich plane das Training selbst. Es ist nicht so raffiniert. Ich habe kein Höhentrainingslager gemacht. Ich bleibe bei den Grundlagen. Ich habe aufgehört, an Wunder zu glauben“, sagte Kiesenhofer.

„Ich habe früher viele Bücher über Sportphysiologie und Sportwissenschaft gelesen und jetzt denke ich, dass die beste Sportwissenschaft mein eigener Trainingsplan ist. Ich bin der Kopf hinter meiner Leistung.

Das Rennen hatte das niederländische Team zu verlieren. Vor der Veranstaltung waren sie nicht nur als Team die Favoriten, sondern einzeln waren die ersten vier erwarteten Fahrer allesamt Niederländer. Sie waren dem Österreicher jedoch nicht gewachsen.

Kiesenhofer griff früh im Rennen an und bildete mit vier anderen Fahrern eine Ausreißergruppe. Mit ihnen fuhr sie den steilen Anstieg die Doshi Road hinauf, bevor sie 40 Kilometer vor dem Ziel alleine aufbrach. Auch wenn das fünfköpfige niederländische Team das Feld hinter sich anführte, war Kiesenhofer bis zur Ziellinie nie wieder zu sehen.

Kiesenhofer hat in den letzten drei Jahren die Österreichischen Bundesmeisterschaften im Zeitfahren gewonnen und dort 2019 das Bundesstraßenrennen gewonnen, ist aber seit 2017, als sie für Lotto-Soudal-Damen fuhr, ohne Profivertrag.

„Ja, ich bin Amateur, aber Radfahren nimmt in meinem Leben viel Raum ein. Kein Geld, ich verdiene mein Einkommen mit einem normalen Job“, sagte Kiesenhofer. “Aber die letzten 1,5 Jahre habe ich mich heute voll und ganz darauf konzentriert, nicht einmal zu wissen, dass ich eine Chance hatte, sondern alles für ein gutes Ergebnis zu opfern, das sogar 25 hätte sein können.”

Als Kiesenhofer sich der letzten Meile des Rennens näherte und seinen Körper bettelte, sich nicht zu verkrampfen, verzog sich sein Mund zu einem halben Lächeln. Als sie die Ziellinie überquerte, breitete sie ihre Arme aus, kaum genug Energie, um sie zu heben, und kam eine Minute und 15 Sekunden vor ihrer nächsten Konkurrentin an.

Die sozialen Medien explodierten und fragten sich, ob das niederländische Team wusste, dass noch ein Fahrer vor ihnen war, und machte den Mangel an Rennradios im olympischen Radsport für den Mangel an Kommunikation verantwortlich. Aber egal, Kiesenhofer war dominant geritten, sein Sieg war nicht zu leugnen.

Dort, im Zielgehege, bricht sie in Tränen aus, ihre Anstrengung und ihr Sieg sind völlig überwältigend und schnappt den Niederländern allen Widrigkeiten zum Trotz Gold aus den Händen.