Im Nordosten Brasiliens brachen Dämme und erzwangen Evakuierungen

ILHEUS, Brasilien, 26. Dezember (Reuters) – Im nordöstlichen brasilianischen Bundesstaat Bahia sind nach wochenlangen starken Regenfällen zwei Dämme ausgefallen, die bereits angeschwollene lokale Flüsse überschwemmt und Sturzfluten drohten, teilten regionale Behörden am Sonntag mit.

Der Igua-Staudamm in der Nähe der Stadt Vitoria da Conquista im Süden Bahias stürzte am Samstagabend ein, was die Behörden dazu veranlasste, gefährdete Bewohner vor allem in der Stadt Itambe flussabwärts zu evakuieren.

Ein zweiter Damm wich am Sonntagmorgen steigenden Gewässern in Jussiape, 100 Kilometer nördlich, und löste weitere Warnungen aus, damit die Anwohner auf sichereren Boden umziehen.

Es gab keine Berichte über Tote oder Verletzte, obwohl Brücken und Straßen beschädigt wurden.

„Ein Damm mit großem Wasservolumen ist zusammengebrochen und eine starke Sturzflut wird die Stadt Itambe treffen“, veröffentlichte das Rathaus von Itambe am Samstagabend auf seinem offiziellen Instagram-Account.

„Alle Einwohner müssen dringend die Ufer des Flusses Verruga evakuieren“, fügte er hinzu. Itambe ist eine landwirtschaftliche Region im Süden Bahias, die etwa 200 km landeinwärts von der Küstenstadt Ilhéus entfernt liegt.

Die Bürgermeisterin von Vitoria da Conquista, Sheila Lemos, sagte, alle Bewohner in der Nähe des Flusses seien evakuiert worden.

In einem Beitrag auf der Website der Stadt sagte Lemos, die Überschwemmung drohe die Autobahn BR-116, eine wichtige Lkw-Route zwischen dem Nordosten und Südbrasilien, abzuschneiden.

Der Gouverneur von Bahia, Rui Castro, sagte, dass mindestens 400.000 Menschen von den schweren Regenfällen betroffen seien und Tausende aus 67 Städten evakuiert wurden, die aufgrund von Überschwemmungen durch starke Regenfälle fast zwei Monate lang in Not geraten seien.

„Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen, weil das Wasser ein oder zwei Meter, an manchen Stellen sogar drei Meter gestiegen ist“, sagte er am Samstag gegenüber Reportern.

Die Regenfälle haben in Bahia seit Anfang November 18 Menschen getötet, darunter ein 60-jähriger Fährbesitzer, der im angeschwollenen Fluss Rio das Contas ertrunken ist, teilten Zivilschutzbeamte mit.

In der Landeshauptstadt Salvador gaben Wetterbeamte an, dass die Regenfälle im Dezember sechsmal so hoch waren wie der Durchschnitt.

Berichterstattung von Leonardo Benassatto und Stephen Eisenhammer, geschrieben von Anthony Boadle, Bearbeitung von Emelia Sithole-Matarise und Chizu Nomiyama

