Elden Ring Creator erklärt, warum es keine Ringe gibt und warum er dort nicht spielen wird, sagt, das Spiel sei abwechslungsreich

Elden Ring ist jetzt offiziell weniger als zwei Monate entfernt. Erscheinungsdatum 25. Februar 2022. Im Rahmen der Compulsory Hype Machine wurde der Schöpfer und Präsident von FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, vom EDGE-Magazin (Nummer 367). Mr. Miyazaki beantwortete mehrere Fragen, unter anderem, warum Spieler in Elden Ring keine Ringe tragen können.

Für diese Wahl gibt es mehrere Gründe. Die erste ist, dass wir die Ringe in unseren vorherigen Spielen – insbesondere Dark Souls – häufig als ausrüstbare Gegenstände untersucht haben, und so haben uns die Talismane dieses Mal ermöglicht, diese Ideen auf eine andere Art und Weise zu nähern, mit einem breiteren Vielzahl von Designs. Und der zweite Grund ist, dass die Ringe in diesem Spiel natürlich als physische „Ringe“ existieren, aber eher als einzigartige Objekte, die an der Geschichte und an einzigartigen Charakterereignissen beteiligt sind. Daher wollten wir, dass sie eine besondere Positionierung in der Welt von Elden Ring haben und sich auch gestalterisch von den Talismane unterscheiden.