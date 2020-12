IIHF USA gegen Tschechische Republik Live Stream – USA gegen Tschechische Republik World Juniors Youtube Start Time. Datum, Ort, Highlights, Übersicht und Aktualisierungen

USA gegen Tschechische Republik World Juniors Live Stream: Online ansehen. Die US-amerikanische Junioren-Eishockeynationalmannschaft trifft am Dienstag in der Vorrunde der Junioren-Eishockey-Weltmeisterschaft in Edmonton auf die Tschechische Republik.

Live-Stream: USA gegen Czech Republic World Juniors online hier

Klicken Sie hier, um die IIHF-Junioren-Weltmeisterschaft 2021 kostenlos live zu verfolgen

Welchen Fernsehsender zeigen die USA und die Tschechische Republik heute? Zeitplan, 2021 Junior World Match Time

Die US-Mannschaft fühlt sich nach einer enttäuschenden Niederlage gegen Russland mit einem 0: 11-Sieg gegen Österreich und einem 1: 1-Sieg im Gruppenspiel wohl. Der Sieg brachte die Amerikaner in eine gute Position in Gruppe B, aber sie stehen jetzt einem Feind gegenüber, der einen großen verärgerten Sieg erzielt.

Am Sonntag liefen die Tschechen mit einem schockierenden 2: 0-Sieg über die Russen. Netminder Lukas Parik (LAK) war der Star der Serie, als er eine meisterhafte Leistung von 30 Paraden erzielte, während sein Team mehr als 20 weitere blockte. Es wird interessant sein zu sehen, welches Team aus der Tschechischen Republik reinkommt, als es den Auftakt der IIHF-Junioren-Weltmeisterschaft 2021 mit 7: 1 gegen die Schweden verlor.

Was die Amerikaner betrifft, wird Cheftrainer Nate Leaman voraussichtlich Dustin Wolf auffordern, von vorne zu beginnen. Die Flames-Aussicht hat noch kein Gegentor kassiert, nachdem sie gegen Russland abgelöst und gegen Österreich ein 10-Save-Shutout abgeschlossen hat. Er wird in diesem Spiel nach dem gleichen offensiven Schub suchen, der einen Hattrick von Matthew Boldy beinhaltete.

Hier erfahren Sie, wie Sie am Treffen der IIHF World Junior Group B 2021 zwischen den USA und der Tschechischen Republik teilnehmen können.

In den USA beginnt das Spiel um 14.00 Uhr (MEZ) und wird im NHL Network ausgestrahlt. Wenn Sie jedoch kein Kabel oder keinen Kanal haben, können Sie hier kostenlos einen Live-Stream von USA gegen die Tschechische Republik online ansehen:

Sie können eine Live-Übertragung von NHL Network und über 130 anderen TV-Kanälen auf FuboTV sehen. Sie benötigen das Hauptkanalpaket und das Add-On “Sports Plus”, die beide in Ihrer kostenlosen siebentägigen Testversion enthalten sein können:

Sobald Sie bei FuboTV registriert sind, können Sie USA vs. Tschechische Republik live in der FuboTV-App sehen, die auf Ihrem Roku, Roku TV, Amazon Fire TV oder Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One und Samsung Smart TV verfügbar ist , Android TV, iPhone, Android-Handy, iPad oder Android-Tablet. Oder Sie können das Spiel auf Ihrem Computer über die FuboTV-Website ansehen.

Sie können das Spiel auch live über ESPN.com oder die ESPN-App verfolgen. Sie müssen sich bei einem TV-Anbieter anmelden, um auf diese Weise zu sehen. Sie können jedoch Ihre FuboTV-Anmeldeinformationen verwenden, um dies zu tun.

Wenn Sie nicht live schauen können, bietet FuboTV 250 Stunden Cloud-DVR-Speicherplatz.

Sling TV

Sie können eine Live-Übertragung von NHL Network und über 45 anderen TV-Kanälen über das Sling Orange plus Sports Extra-Paket von Sling TV oder das Sling Blue plus Sports Extra-Paket von Sling TV sehen. Es ist der billigste Streaming-Service mit NHL Network. Außerdem erhalten Sie 10 US-Dollar Rabatt auf Ihren ersten Monat und erhalten Showtime, Starz und Epix kostenlos:

Holen Sie sich Sling TV

Sobald Sie sich bei Sling TV angemeldet haben, können Sie USA vs. Tschechische Republik live in der Sling TV-App sehen, die auf Ihrem Roku, Roku TV, Amazon Fire TV oder Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One verfügbar ist , Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, AirTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, Android-Handy, iPad oder Android-Tablet. Oder Sie können das Spiel auf Ihrem Computer über die Sling TV-Website ansehen.

Sie können das Spiel auch live über ESPN.com oder die ESPN-App verfolgen. Sie müssen sich bei einem TV-Anbieter anmelden, um auf diese Weise zu sehen. Sie können jedoch Ihre Sling-Anmeldeinformationen verwenden, um dies zu tun.

Wenn Sie nicht live schauen können, ist Sling TV im Lieferumfang von 10 Stunden Cloud-DVR enthalten.

USA vs Tschechische Republik Vorschau

Nachdem sich das Team USA im Viertelfinale von den Junioren-Weltmeisterschaften des letzten Jahres zurückgezogen hatte, eröffnete es am Weihnachtstag seine Titelquest 2021 in Edmonton mit einer 5: 3-Niederlage gegen Russland.

Einen Tag später erholten sie sich jedoch wieder und besiegten Österreich mit 11: 0. Die Österreicher sammelten nur 10 Torschüsse, die alle von Dustin Wolf abgewiesen wurden, der einen Tag zuvor Spencer Knight bei der Niederlage entlastete. Die Calgary Flames wählten Wolf in der siebten Runde des NHL Draft 2019 aus.

“Ich war sehr zufrieden mit der Resonanz”, sagte US-Team-Cheftrainer Nate Leaman nach dem Sieg laut Sporting News. „Wir wissen, dass wir letzte Nacht etwas auf dem Tisch liegen gelassen haben und sie waren den ganzen Tag nicht zufrieden damit.

Die Amerikaner erzielten in der ersten Halbzeit 23 Torschüsse, gingen jedoch mit nur einem Treffer auf der Anzeigetafel in die erste Halbzeit, auch dank des lobenswerten Einsatzes des österreichischen Torhüters Sebastian Wraneschitz.

“Es war gut, dass wir in der ersten Halbzeit mit nur einem von 23 Schüssen ein wenig Schwierigkeiten hatten”, sagte Leaman laut Sporting News. „Ich bin froh, dass die Jungs daran festhalten.

“Ich bin froh, dass die Jungs die mentale Härte aufbauen, um bei den Dingen zu bleiben.”

Das US-Team traf in der zweiten Halbzeit sechs Mal. Center Trevor Zegras, den die Anaheim Ducks mit dem neunten Pick im NHL Draft 2019 auswählten, erzielte in diesem Zeitraum zwei Tore, ebenso wie Flügelspieler Matthew Boldy, der drei Picks nach Zegras im Minnesota Wild. Boldy beendete mit einem Hattrick und Zegras verzeichnete zwei Vorlagen für einen Mannschaftsrekord von 4 Punkten.

“Im ersten Spiel lief nicht alles wie geplant, aber wir müssen uns die positiven Aspekte ansehen”, sagte Boldy nach dem Sieg gegenüber Reportern. Dies geht aus einem Video hervor, das auf dem Twitter-Konto von USA Hockey veröffentlicht wurde. „Wir haben viele Aufnahmen im Netz gemacht und nur darauf gewartet, durchzubrechen, und offensichtlich ist es passiert.

Die Tschechen waren ebenfalls enttäuscht, als ihr Turnier eröffnet wurde, glichen aber einen Tag später ihren Rekord aus. Am 26. Dezember unterlagen sie Schweden mit 7: 1, am Sonntag mit 2: 0 gegen Russland.

Netminder Lukas Parik, der 2019 in der dritten Runde der Los Angeles Kings ausgewählt wurde, erzielte 29 Paraden für das Shutout.

“Es war ein großartiges Gefühl”, sagte der 19-Jährige in einem Video auf der offiziellen Website der WHL Spokane Chiefs, für das er einen sicheren Prozentsatz veröffentlichte. von 0,917 von 32 Spielen in 2019-20. „Natürlich haben wir als Team sehr gut gespielt, die Jungs haben mir sehr geholfen. Das ist ein großartiges Gefühl, aber wir müssen uns wieder auf andere Spiele konzentrieren.