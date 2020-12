Die USA dominieren Österreich und gewinnen das erste Spiel bei den World Juniors

EDMONTON – Matthew Boldy hatte einen Hattrick beim 11: 0-Sieg der USA gegen Österreich am Samstagabend bei den Junioren-Weltmeisterschaften.

Trevor Zegras traf zweimal und Drew Helleson, John Farinacci, Brendan Brisson, Brett Berard und Sam Colangelo erzielten ebenfalls Tore. Alex Turcotte hatte drei Vorlagen und Dustin Wolf machte 10 Paraden.

Die Amerikaner verbesserten sich im Spiel der Gruppe B auf 1: 1, nachdem sie am Freitagabend mit 5: 3 gegen Russland verloren hatten. Sie werden am Dienstag gegen die Tschechische Republik antreten.

Zu Beginn der Gruppe A hatte Dylan Cozens einen Hattrick und drei Vorlagen und Titelverteidiger Kanada eröffneten mit einem 16: 2-Sieg gegen das unterbesetzte Deutschland.

Dawson Mercer, Philip Tomasino, Alex Newhook und Peyton Krebs erzielten jeweils zwei Tore, und Kaiden Guhle, Ryan Suzuki, Jakob Pelletier, Thomas Harley und Connor McMichael erzielten Tore für Kanada.

John Peterka und Florian Elias erzielten ein Tor für Deutschland. Deutschland hatte aufgrund des Coronavirus neun Spieler vermisst und nur 14 Skater – neun Stürmer und fünf Verteidiger – für das zweite Spiel in Folge. Drei Spieler können am Sonntag und fünf weitere am Dienstag zum Turnier zurückkehren, sofern keine positiveren Tests durchgeführt wurden.

Die Kanadier führten nach zwei Perioden mit 11: 0 und erzielten bei den ersten fünf Schüssen im dritten.

In der Gruppe B schlug Schweden im ersten Spiel des Tages die Tschechische Republik mit 7: 1 zum 53. Mal in Folge in der Vorrunde.

Albin Sundsvik, Arvid Costmar, Emil Heieneman, Theodor Niederbach, Elmer Soderblom, Oscar Bjerselius und Noel Gunler erzielten beim Auftakt für beide Teams ein Tor für Schweden. Jan Mysak traf für die Tschechische Republik.

Die vier besten Teams aus jedem Pool erreichen am 2. Januar das Viertelfinale.