“Ich muss geduldig sein” – Dominic Thiem spricht vor der Rückkehr der US Open 2021 über Verletzungen

Der österreichische Star Dominic Thiem hat nach einer unglücklichen Verletzung bei den Mallorquinischen Open seinen Weg der Genesung begonnen. Der 27-Jährige führte im zweiten Vorrundenspiel den ersten Satz mit 5:2 gegen Adrian Mannarino. Die Katastrophe ereignete sich jedoch, als er vor Schmerzen fiel und sich sein Handgelenk hielt. Schließlich zog sich Thiem aus dem Spiel zurück und schied aus dem Turnier aus. Dadurch verpasste er auch die Wimbledon-Meisterschaft 2021.

Dominic hat jedoch bereits seinen Weg zur vollen körperlichen Verfassung begonnen. Auf Thiems Instagram wurde ein Video gepostet, und die Fans freuten sich, den Österreicher wieder im Fitnessstudio zu sehen und sich auf seine Rückkehr auf den Platz vorzubereiten.

“Ich muss Geduld haben” – Dominic Thiem

Die Saison 2021 war für Dominic Thiem schwierig. Eingeschränkt durch unerwartete Verletzungen und ein paar schockierende Verluste, hatte er Mühe, irgendeine Form von Beständigkeit zu zeigen. Infolgedessen hat Thiem einen Gewinn-Verlust-Rekord von 9-9. Der Österreicher konzentriert sich jedoch nicht zu sehr auf diese Zahlen und hat seine Aufmerksamkeit darauf gerichtet, wieder in Topform zu kommen.

Nach seiner Verletzung reiste Dominic nach Spanien, um sich mit einem Spezialisten zu treffen. Dort erfuhr er mehr über seine Verletzung und erwähnt, “Die Tests ergaben, dass es eine ‘Ablösung der hinteren Scheide auf der ulnaren Seite des rechten Handgelenks” gibt. Es ist eine Verletzung, die es ihm für mehrere Wochen nicht erlaubt, an der Rennstrecke anzutreten.

Der amtierende US-Open-Champion hofft auf ein Comeback im Turnier. Er wartet sehnsüchtig auf die Chance, seinen Titel zu verteidigen. “Ich hoffe irgendwie, dass ich bei den US Open spielen kann. Als Titelverteidiger wäre es ein Traum, in New York zu spielen.” sagte Thiem.

Tennis – ATP Masters 1000 – Madrid Open – Caja Magica, Madrid, Spanien – 7. Mai 2021 Österreichs Dominic Thiem reagiert während seines Viertelfinalspiels gegen John Isner von American REUTERS / Sergio Perez

Die Beschleunigung Ihres Rehabilitationsprozesses kann jedoch viel mehr schaden als nützen. Obwohl er glaubt, dass seine Verletzung schneller heilt, erkennt Dominic, wie wichtig Geduld in einem Genesungsprozess ist. “Die Heilung meines Handgelenks schreitet voran und es läuft wirklich besser als erwartet. Da muss ich natürlich geduldig sein und alles komplett heilen lassen“, er erwähnt.

Thiem genießt das Leben abseits des Platzes

Sich von einer Verletzung zu erholen, ist sowohl eine körperliche als auch eine mentale Herausforderung. Dominic scheint jedoch beides gelungen zu sein. Der Österreicher genießt seine Freizeit abseits des Platzes, besucht seine Lieblingssportevents und trifft Persönlichkeiten aus verschiedenen Sportwelten.

Dominic Thiem ist ein Kämpfer. Sein Charakter und seine Widerstandsfähigkeit zeugen von seiner Entschlossenheit und seinem Geist. Während er seine Reise in der Reha fortsetzt, hoffen die Fans, dass diese positive Einstellung dazu beitragen wird, Dominics Genesungsprozess zu fördern. Seine Anhänger würden sich freuen, wenn der Titelverteidiger der US Open wieder auf dem Platz auftauchen würde.

