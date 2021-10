“Ich denke, wir haben den besten Mann im Amt” – Toto Wolff dreht sich zu F1-Chef Stefano Domenicali um, nachdem er sich zuvor Sorgen um seine Ferrari-Wurzeln gemacht hat

“Ich denke, wir haben den besten Mann im Amt” – Toto Wolff glaubt, dass der ehemalige Ferrari-Teammanager sowohl die finanzielle Gesundheit als auch das Wohlergehen der Teams im Gleichgewicht halten wird.

Mercedes-Chef Toto Wolff war nicht sehr glücklich, nachdem Ex-Ferrari-Mann Stefano Domenicali zum Sportchef ernannt wurde. Doch ein Jahr später änderte sich die Lage, als der Österreicher sehr zufrieden mit Domenicalis Bemühungen war, an die gute Arbeit seines Vorgängers Chase Carey anzuknüpfen.

Ich denke, wir haben bei Stefano den besten Mann, der dafür verantwortlich ist, Einkommen und Arbeitsbelastung in Einklang zu bringen.

Toto Wolff will eine Rotation der Rennteams

Wolff schlug auch ein Konzept vor, bei dem für einige ausgewählte Rennen Nachwuchsteammitarbeiter mit dem Rennteam auf der Strecke beauftragt werden. Dies wird dazu beitragen, die Arbeitsbelastung zu reduzieren, die sich aus einer Rekordzahl von organisierten Rennen und kommenden Saisons ergibt.

„Auf der anderen Seite führt er ein Team und er kennt den Druck auf die Menschen und dieser Druck ist enorm, vor allem auf die Mechaniker, die viel früher da sein müssen, die Garage abbauen, nicht immer so komfortabel reisen wie alle anderen andere, wir, und dies muss berücksichtigt werden.

„Wir haben ein Rotationsprogramm, um den Druck etwas abzubauen, aber ich denke, wir können uns vielleicht etwas innovatives einfallen lassen und die Rotation obligatorisch machen, wenn wir es uns leisten können.

„Wir haben in allen Bereichen viele junge Ingenieure, die noch nicht auf dem Schlachtfeld sind, weil es einen Senior gibt, der der Beste in der Gruppe ist. Aber dies kann eine Gelegenheit sein, sie auf den Punkt zu bringen und die Teilnahme am Rennen einzuschränken.

“Vielleicht machen wir das bei 20 Rennen und es gibt drei Rennen, bei denen man jemand anderen mitbringen muss. Das Detail ist natürlich die Hölle (sic). Aber genauso, was ich bereits über die jungen Piloten gesagt habe, könnte dies sein” ein Versuch, den Druck vor allem auf die Mechaniker, alle Leute, die in der Logistik arbeiten, und die Ingenieure zu reduzieren.

