Die Melodie der britischen Hymne ist überall gereist

Ich war in Paris, als God Save the Queen zum ersten Mal im Croke Park zu hören war. Die Bedeutung des Augenblicks entging dem Fahrer nicht, auf den ich gewartet hatte, als ich die Geschichte auf meinem Hotelfernseher verfolgte.

Auf dem Weg nach Norden, vorbei an Montmartre, zu meinem eigenen Posten im Stade de France, hatte er den Irland-England-Rhässliches Spiel im Radio, ein Franzose, der genau wusste, was das alles bedeutete.

Die Ursprünge der Hymne sind im Nebel der Zeit verloren gegangen, und es gibt keine Gewissheit darüber, wer sie tatsächlich komponiert hat. War es John Bull? War es Henry Purcell? Könnte es sogar auf einem alten schottischen Weihnachtslied basieren?

Wohin er auch kommt, er ist weit gereist. In Amerika wurde daraus ein patriotisches Lied Mein Land gehört dir. Der Text der ersten Schweizer Nationalhymne aus dem Jahr 1811 wurde zu einer Luft gesungen von Möge Gott den König retten, wie es damals war. Das blieb bis 1981 so. Die Melodie ist bis heute die Landeshymne Liechtensteins.

Bei seinem ersten London-Besuch 1791 war der große österreichische Komponist Joseph Haydn von der Musik als Ausdruck patriotischen Wohlwollens sehr beeindruckt. Zu Hause gab es nichts Vergleichbares.

Zurück in Wien förderte er die Idee, etwas Ähnliches zu schaffen und entdeckte, dass es ein Vorschlag war, dessen Zeit gekommen war. Ein lokaler Dichter, Lorenz Haschka, wurde beauftragt, die Worte zu schreiben, und Haydn erhielt den Auftrag, sie zu vertonen.

Zu dieser Zeit befand er sich mitten in einem eigenen Auftrag, also nahm er einen Teil des Materials, an dem er arbeitete, und schuf eine Tribute-Hymne. Gott rette Franziskus den Kaiser (Gott rette Franziskus den Kaiser) am Wiener Nationaltheater uraufgeführt am 12. Februar 1797, als der Monarch zu seinem 29. Geburtstag an einem Opern- und Ballettabend teilnahm.

Die Musik erreicht Deutschland. Mit Worten, die drei Verse umfassten und sich auf die Flüsse und das Meer bezogen, die das Territorium begrenzten, war es ein Aufruf zur Einheit unter den 39 verschiedenen Staaten, aus denen die Region bestand – Deutschland über alles: Deutschland vor allem.

Die Hymne wurde 1922 offiziell von der Weimarer Republik übernommen. Die ersten beiden Strophen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund ihrer Verbindung mit dem NS-Regime fallengelassen, aber die dritte Strophe, die mit einem Aufruf zu “Einigkeit und Recht und Freiheit” beginnt , Gerechtigkeit und Freiheit – wird immer noch zu Haydns Musik als das gesungen, was die Deutschen ihre Nationalhymne nennen.

Der britische Prototyp wurde in der Originalmusik durch Partituren von Partituren von Komponisten referenziert. Bachs jüngster Sohn, der in London lebende Johann Christian, und Beethoven komponierten ebenso wie Niccolò Paganini, dieser Meister der Formen, Variationsreihen über sein Thema.

Carl Maria von Weber lieh sich die Melodie für seine Ermutigende Öffnung, komponiert für das goldene Jubiläum von König Friedrich August I. von Sachsen, einem dieser 39 deutschen Staaten.

Die bekannteste aller Neugestaltungen ist jedoch die Symphonie Nr.3 in G-Dur – dieselbe Tonart wie die Hymne – komponiert vom Londoner Italiener Muzio Clementi als Hommage an seine Wahlheimat, die ihn wiederum so hoch schätzte, dass er in der Westminster Abbey beigesetzt wurde.

George Hamilton präsentiert ‘The Hamilton Scores’ auf RTÉ lyric fm jeden Samstag und Sonntag ab 10 Uhr