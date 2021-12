Höllenhörnchen verletzt 18 für 48 Stunden

Es ist völlig verrückt geworden.

Einwohner des Vereinigten Königreichs sind erschüttert, nachdem ein verrücktes graues Eichhörnchen in Buckley, Wales, an einem wilden Weihnachtsmord beteiligt war und in zwei Tagen 18 Menschen verletzte. Facebook-Posts, in denen Rockys Terrorherrschaft beschrieben wird, gehen viral.

„Pass auf, bösartiges Eichhörnchen greift an“, schrieb Nicola Crowther in der Buckley Residents Facebook-Gruppe 26. Dezember mit einem körnigen Foto des pelzigen Täters an einem Zaunpfosten. „Mich gebissen, meinen Freund angegriffen.“ . . und einige andere Leute.

„Er hat auch meine beiden Bengalen angegriffen, die nichts fürchten, und die Bengalkatzen meiner Nachbarn“, fügte sie hinzu. „Wage es nicht, mein Haus zu verlassen, denn es streift umher.

Eine andere Empfängerin des Bisses, Sheree Davidson, sagte SWNS, sie würde das Recycling herausnehmen, als das „psychologische“ Eichhörnchen hinter den Mülleimern auf sie sprang und in ihre Hand biss.

Corinne Reynolds aus Buckley mit dem Crazy Grey Squirrel. Corinne Reynolds / SWNS

„Ich habe Zahnabdrücke oben und unten an meinem Finger“, klagte sie. „Er hielt gut durch und ich musste ihn schütteln. Er entfernte die oberste Schicht meines Gelenks. Seine Zähne sind wie Stecknadeln.

Davidson hat auch Bilder von seinem blutigen Finger in die Facebook-Gruppe hochgeladen mit der Überschrift „Es gab mir ein gutes bisschen s – – t.“

Die verrückte Kreatur, die nach der bösen Figur der „Gremlins“ seither „Stripe“ genannt wird, diskriminierte bei seinen Angriffen offenbar nicht, jagte Senioren, Kinder und Haustiere aus und biss sie überall vom Kopf bis zu den Beinen. , berichtete SWNS.

Nirgendwo war sicher, da die Kreatur auf die Menschen in den Gärten stürzte und sie sogar die Straße hinunter jagte.

Corinne Reynolds beschloss, Maßnahmen zu ergreifen, nachdem sie in ihren Finger gebissen worden war. Corinne Reynolds / SWNS

Viele Opfer mussten Tetanus-Impfstoffe erhalten, nachdem sie wild geworden waren.

„Nachdem ich im Krankenhaus ankam, musste ich eine Tetanusimpfung bekommen, weil das Eichhörnchen meine Haut gebrochen hat“, sagte der Techniker Scott Felton, 34, der von dem psychotischen Baumhüpfer überfallen wurde, als er auf seiner Terrasse rauchte.

Er fügte hinzu: „Ich kenne auch noch jemanden, der eine Tetanus-Impfung bekommen musste, weil er ständig blutete.“

Während seines zweitägigen Bisses soll das blutrünstige Eichhörnchen 18 Menschen verletzt haben, von denen 21 seit dem 23. Dezember angegriffen wurden.

Stripe hat innerhalb von zwei Tagen 18 Menschen verletzt. Jane Harry / SWNS

Die Erlösung kam schließlich am Montag, nachdem Corinne Reynolds, eine 65-jährige Einwohnerin von Buckley, beschlossen hatte, die haarige Hölle in die Falle zu locken.

Die vor Ort als „Vogeldame“ bekannte Mutter von sieben Kindern fütterte das Eichhörnchen seit dem Sommer, beschloss jedoch zu handeln, nachdem sie sich in ihre Hand gebissen und „alle Facebook-Posts“ gesehen hatte. Zu den Angriffen.

„Um ehrlich zu sein, hat er mir wegen seines ungewöhnlichen Verhaltens Sorgen gemacht“, sagte Reynolds, der sich fragte, ob Stripe „etwas in seinem Kopf wie einen Tumor hatte“.

Reynolds sagte, sie sei besonders besorgt über die gewalttätigen Tendenzen des Tieres, da sie „einen älteren Internatsschüler mit gerinnungshemmenden Medikamenten und einen zweijährigen Enkel hatte, der ebenfalls im Garten spielte“.

Um sie zu schützen, hat Reynolds das abtrünnige Nagetier dazu gebracht, in seinem Garten einen Käfig voller Erdnüsse, Stripes Lieblingssnack, aufzustellen. Der Älteste übergab es dann der RSPCA, die die Kreatur euthanasierte, da es illegal ist, sie in Großbritannien wieder auszuwildern.

Die Wunden, die das Eichhörnchen Jane Harry zugefügt hat. Jane Harry / SWNS

Reynolds hatte gemischte Gefühle über Stripes Tod. Während sie „erleichtert“ gewesen wäre, ihre Liebsten vor dem blutrünstigen Wesen beschützen zu können, sei die ältere Person auch „traurig, weil ich Tiere liebe und meinetwegen dieses Eichhörnchen sein Leben verloren hat“. sagte sie dem Evening Standard.

„Ich weiß, dass die Leute graue Eichhörnchen nicht mögen, aber für mich sind sie alle Geschöpfe Gottes“, beharrte Reynolds.

Laut der British Pest Control Association sind Grauhörnchen eine invasive Art, die in den 1870er Jahren aus Nordamerika nach Großbritannien eingeführt wurde, um die Ästhetik der Bereiche der oberen Kruste zu verbessern, berichtete die ES.

Sie wurden bis in die 1930er Jahre eingeführt, als die Regierung endlich die von ihnen verursachten Umweltschäden erkannte und den Menschen untersagte, diese Problemtiere in die Wildnis zu entlassen.

Reynolds hatte gemischte Gefühle gegenüber Stripes Sterbehilfe. Corrinne Reynolds / SWNS

Stripes beißende Raserei ist nicht der erste Fall, in dem eine süße Kreatur völlig verrückt wird. Früher in diesem Monat, ein Einwohner von Singapur wurde ins Krankenhaus eingeliefert nachdem er von einer Otterbande angegriffen wurde, die ihn angeblich 26 Mal gebissen und ihn glauben ließ, er würde „sterben“.