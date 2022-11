HLW-Ausbildung im sozialen Wohnungsbau kann das Überleben nach einem Herzstillstand verbessern

Bildnachweis: Unsplash/CC0 gemeinfrei



Von allen außerklinischen Herzstillständen in Wohngebieten von Wien und Kopenhagen von 2016 bis 2021 ereignete sich ein Drittel dieser Herzstillstände im sozialen Wohnungsbau. Dieser Vorfall stieg auf über 60 %, wenn die Bereiche rund um die Kommunikation im öffentlichen Wohnungsbau einbezogen wurden, was darauf hindeutet, dass auf diese Gemeinden zugeschnittene Schulungsprogramme zur Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) eine wirksame Strategie sein könnten, um mehr Menschen darin zu schulen, Leben zu retten, so die vorläufige Studie, die präsentiert werden soll an die American Heart Association Wissenschaftliches Symposium zur Reanimation 2022. Das Treffen 2022 wird vom 5. bis 6. November 2022 persönlich in Chicago stattfinden und die neuesten Fortschritte im Zusammenhang mit der Behandlung von Herzstillstand und lebensbedrohlichen traumatischen Verletzungen vorstellen.

„Unsere Ergebnisse bieten großes Verbesserungspotenzial HLW durch Zuschauer und Überleben im großen Maßstab. Sozialwohnungen sind geografisch genau definierte Gebiete mit einer Organisationseinheit, die einen machbaren Zugang zu gezielten Initiativen zur Schulung der Bevölkerung und zum Einsatz automatisierter externer Defibrillatoren (AEDs) ermöglicht“, sagte die Hauptautorin der Studie, Anne Juul Grabmayr, MD, Ph. D. Student und klinischer Forschungsassistent im Kopenhagener Rettungsdienst an der Universität Kopenhagen in Dänemark. „Indem wir Initiativen für die Menschen konzentrieren, die in Sozialwohnungen Kommunen kann die Hälfte aller Herzstillstände durch verbesserten AED-Einsatz und HLW-Schulungen für Bewohner erreicht werden. »

Ein AED ist ein leichtes, tragbares Gerät, das einen anormalen Herzrhythmus erkennen kann, der eine Schockbehandlung erfordert, und einen Schock abgibt, um den Herzrhythmus wieder normal zu machen.

Die Studie verglich Herzstillstände außerhalb des Krankenhauses in sozialen Wohngemeinschaften in Wien, Österreich, von 2017 bis 2021 und Kopenhagen, Dänemark, von 2016 bis 2020 mit anderen Wohngebieten in jeder Stadt. Die Forscher untersuchten Informationen aus städtischen Herzstillstandsregistern, Daten des öffentlichen Wohnungsbaus und einen Atlas für Bevölkerungsdichte und Wohndetails. die sich an der Unterstützung der American Heart Association ausrichtet, um die Gesundheit von Menschen zu verbessern, die in Sozialwohnungen leben,

Von mehr als 4.300 außerklinischen stationären Herzstillständen in Wien ereigneten sich 32 % bei BewohnerInnen einer öffentlichen Wohngemeinschaft. Von mehr als 2.300 außerklinischen stationären Herzstillständen in Kopenhagen ereigneten sich 35 % bei Menschen, die in einer öffentlichen Wohngemeinschaft lebten. Diese Ergebnisse bedeuten eine Verdreifachung pro Quadratkilometer und eine eineinhalbfache Zunahme pro 100.000 Einwohner im Vergleich zu anderen Wohngebieten. Inklusive der unmittelbaren Umgebung aller Wohngebiete ereigneten sich in Wien rund 65 % aller außerklinischen Herzstillstände in Sozialwohnungen oder im Umkreis von 104 Metern um Sozialwohnungen und in Kopenhagen mehr als 56 % in derselben Abteilung.

„Das Einzigartige an dieser Studie ist, dass sie erklärt, wie man Wohngebiete mit hohem Risiko findet, und vor allem auch einen Ansatzpunkt zum Eingreifen bietet“, sagte Grabmayr. „HLMs haben Mitarbeiter, Organisationen, ein eigenes Budget und Kommunikationskanäle die möglicherweise helfen können, Informationen über HLW zu verbreiten, Personen für HLW-Schulungen zu rekrutieren und AEDs bereitzustellen und zu warten. »

Strategien für den sozialen Wohnungsbau können auch dazu beitragen, sozialen Ungleichheiten entgegenzuwirken, bemerkte sie, da Menschen, die in sozialen Wohnungen leben, möglicherweise eine hohe Rate an anderen Krankheiten haben. Gemeinschaften können als Grundlage dienen Gesundheitsprogramme um gefährdete Bevölkerungsgruppen zu erreichen und den Zugang zu verbessern Gesundheitsdienste. Beispielsweise können öffentliche Wohngemeinschaften und andere Wohnformen mit niedrigem Einkommen mögliche Ziele für Interventionen zur Verbesserung des Managements von Bluthochdruck oder Typ-2-Diabetes sein. Diese Arten von Strategien stimmen mit der Unterstützung der American Heart Association überein, um die Gesundheit der Menschen zu verbessern, die darin leben Sozialer Wohnungsbau.

Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass im Vergleich zu Menschen, die einen Herzstillstand in Restwohngebieten erlitten haben, diejenigen, die einen Herzstillstand in einem Sozialwohnungsviertel erlitten haben, jünger waren und eine geringere Überlebenswahrscheinlichkeit hatten. Die Forscher sagten, diese Diskrepanz in Bezug auf Alter und Überleben sei überraschend, zusammen mit dem großen Anteil an Herzstillständen, die in Sozialwohnungen auftraten.

Die Ergebnisse der Studie können auch für öffentliche Wohnungsbaugemeinschaften in anderen Ländern, einschließlich der Vereinigten Staaten, gelten.

„Wir glauben, dass ein erheblicher Teil der Herzstillstände in sozialen Wohnvierteln in Gemeinden auf der ganzen Welt auftritt, obwohl der Anteil nicht genau gleich ist“, sagte Grabmayr. „Wir glauben, dass ein größerer Anteil der Bewohner in Sozialwohnungen in Gemeinden mit niedrigem sozioökonomischem Status lebt. Da wir vermuten, dass diese Ergebnisse ein Zeichen für einen niedrigen sozioökonomischen Status unter den Bewohnern sind, könnten die Ergebnisse unserer Studie sehr gut auf die USA übertragbar sein Wir wissen auch, dass Dänemark und Österreich relativ geringe gesundheitliche Ungleichheit aufweisen, was uns Grund zu der Annahme gibt, dass die Inzidenz von Herzstillstand in Sozialwohnungen und anderen Formen von Wohnungen mit niedrigem Einkommen in anderen Ländern wie den Vereinigten Staaten, wo es Gesundheitsversorgung gibt, sogar noch höher sein kann ist nicht kostenlos oder für alle verfügbar.“

Unterschiede in der Art und Weise, wie jedes Land Sozialwohnungen und die Anteile von definiert Unterkunft kann auch die Anwendbarkeit von Studienergebnissen in anderen Gemeinden einschränken, sagte sie.

Co-Autoren sind Julie S. Kjoelbye, MD; Mads Christian Tofte Gregers, MD; Louise K. Jakobsen, MD; Astrid Rolin Kragh; Florian Ettl, MD; Konstantin Krychtiuk, MD, Ph.D.; Patrick Sulzgruber, MD, Ph.D.; Dr. Mario Krammel; Christian Torp-Pedersen, MD, DMSc.; Annette Kjær Ersbøll, Ph.D.; Fredrik Folke, MD, Ph.D.; und Carolina Malta Hansen, MD, Ph.D.

Zur Verfügung gestellt von

American Heart Association