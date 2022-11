ORF Österreich verlängert seinen Vertrag für den Dokumentarfilm Daphné Du Maurier | Angebote | Neu

Die französische Vertriebs- und Produktionsfirma Prime Entertainment Group hat ihre Vereinbarung mit dem Österreichischen Rundfunk (ORF) für die Kinodokumentation Daphne du Maurier: Auf den Spuren von Rebecca verlängert.



Das 52-minütige Programm erkundet das Werk des Autors, das Alfred Hitchcock inspirierte und später in seinen Filmen wie „Jamaica Inn“, „The Birds“ und einem seiner am meisten gefeierten Filme „Rebecca“ adaptiert wurde. Er verwendet Fotografien, Archivmaterial und Pläne der windgepeitschten Landschaften von Du Mauriers geliebtem Cornwall. Talking Heads – darunter seine Tochter Viscountess Tessa Montgomery d’Alamein und seine Biografin Tatiana de Rosnay – sprechen über seine Kindheit und sein Leben in einer berühmten und böhmischen Familie, seine Entwicklung als Schriftsteller, sein komplexes häusliches Leben und wie Rebeccas zwei Frauen repräsentierten gegensätzliche und widersprüchliche Facetten von Du Mauriers komplexer Persönlichkeit.

Das Dokument ergänzt Primes Sammlung hochkarätiger Biografien, die auf Filmlegenden basieren, wie ihre neuesten Dokumentarfilme mit The True Story of The Barrymore’s (54′), The True Story of Dorothy Arzner (54′) und The True Story of Carry Grant. (54′), die alle einflussreiche Hollywood-Legenden erforschen, die durch einen unglaublichen Restaurierungsprozess wieder zum Leben erweckt wurden.

ORF ist Österreichs größter Medienanbieter und Prime hat dem Unternehmen zuvor eine Medienlizenz mit dem Dokumentarfilm New Orleans in the Heat of the Night erteilt, der das turbulente gesellschaftspolitische Klima der Stadt nach dem verheerenden Hurrikan Katrina untersucht.

„Es ist eine große Befriedigung, mit dem ORF zusammenzuarbeiten und dem österreichischen Publikum eine Reihe dynamischer Programme zu bringen“, kommentierte Alexandra Marguerite, Vertriebsleiterin der Prime Entertainment Group. „Unser Dokumentationskatalog entwickelt sich ständig weiter und wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit führenden Akteuren fortzusetzen.“