Hisbollah-Chef verspricht Vergeltung für künftige israelische Angriffe im Libanon

Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah sagte am Samstag, seine Terrorgruppe strebe keine Eskalation mit Israel an, sondern werde auf jeden israelischen Luftangriff im Südlibanon mit Sachleistungen reagieren.

„Wir wollten unserem Feind Israel sagen, dass jeder Luftangriff auf den Libanon absolut auf eine Antwort stoßen wird – aber auf angemessene und verhältnismäßige Weise“, sagte er.

Nasrallah machte die Bemerkungen in einer Fernsehansprache, die den selbsternannten “Sieg” der Hisbollah im zweiten Libanonkrieg 2006 gegen Israel feierte. Die Rede war geplant, bevor die Spannungen zwischen Israel und der Terrorgruppe entlang der libanesischen Grenze Anfang dieser Woche eskalierten.

Israel hat am Mittwochabend Ziele im Südlibanon als Reaktion auf Raketenangriffe palästinensischer Terrorgruppen in der Region angegriffen.

Am nächsten Tag feuerte die Hisbollah Raketen auf offene Gebiete im Norden Israels. Israel reagierte mit mehreren Runden Artillerieangriffe. Zeugen berichteten von Artilleriefeuer israelischer Truppen von der libanesischen Seite der Shebaa Farms und außerhalb der Stadt Kafr Shouba nach dem Angriff.

Die Hisbollah veröffentlichte auch ein Video des Angriffs, das einen mobilen Raketenwerfer zeigt, der in Position manövriert, den Werfer hebt und den Raketensalut auf Israel abfeuert.

Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah hält am 30. August 2020 eine Fernsehansprache (Screenshot: Al-Manar)

Bis zur Straßensperre am Freitag hatte die Hisbollah keine Verantwortung für Raketenbeschuss auf Israel seit dem Krieg von 2006 übernommen. Israel hatte seit 2014 keine öffentlichen Luftangriffe im Libanon durchgeführt, obwohl israelische Flugzeuge häufig in den libanesischen Luftraum eindrangen.

„Was in den letzten Tagen passiert ist, war eine gefährliche Entwicklung, die es seit 15 Jahren nicht mehr gegeben hat“, sagte Nasrallah und verzichtete als kleine Ausnahme auf die Luftangriffe von 2014.

Nasrallah sagte, die Hisbollah beschränke ihre Reaktion vorerst auf offene Militärzonen in Har Dov, das die Libanesen als besetztes Gebiet betrachten. Im Sechstagekrieg 1967 eroberte Israel die Region Syrien.

“Es ist seit heute eine klare Botschaft: Sie haben offene Gebiete beschossen, also haben wir offene Gebiete beschossen”, sagte er. „Damit bleiben die bestehenden Regeln des Engagements erhalten. “

Nasrallah behauptete, seine Terrorgruppe habe sich bewusst dafür entschieden, tagsüber Raketen auf Israel abzufeuern, um “israelische Einwohner nicht zu erschrecken”. Dennoch wurden mehrere israelische Einwohner im Norden Israels wegen Angstanfällen nach dem Raketenbeschuss von Sanitätern behandelt.

„Wir haben uns für die [Sheba] Farmen, weil es eine Militärzone ohne Zivilisten oder Bauern ist. Es gibt andere offene Bereiche mit Landarbeitern – wir haben alles genau ausgesucht”, sagte Nasrallah.

Der Hisbollah-Chef fügte jedoch hinzu, dass die Hisbollah ihre Schussweite erweitern könnte, wenn Israel weiterhin Luftangriffe im Libanon durchführt.

„Gestern haben wir offene Gebiete in der Nähe von Shebaas Farmen ins Visier genommen, um zu signalisieren, dass die Dinge auf dem neuesten Stand sind. Wir können immer noch auf die zweite oder dritte Ebene aufsteigen “, sagte Nasrallah.

Er sagte, zukünftige Vergeltungsraketen der Hisbollah könnten “Galiläa oder Teile des libanesischen Golans, den Israel besetzt hat”, anvisieren.

Israelische Artillerie feuert von einer Position in der Nähe der nördlichen Stadt Kiryat Shmona auf den Libanon nach dem Raketenbeschuss der Hisbollah von der libanesischen Seite der Grenze am 6. August 2021 (JALAA MAREY / AFP)

Der Libanon hat in den letzten Monaten eine sich verschärfende wirtschaftliche und politische Krise durchgemacht, wobei einige Beobachter warnten, dass der noch immer fragile Staat vollständig zusammenbrechen könnte.

Nasrallah sagte, die Hisbollah werde nicht zulassen, dass die innenpolitische Situation ihre Fähigkeit zum Kampf gegen Israel beeinträchtigt.

„Wir sagen immer: Wir wollen keinen Krieg. Aber wir haben keine Angst davor. Wir sind bereit dafür und warten jeden Tag darauf. Und wir werden gewinnen, mit Gottes Hilfe, denn es ist sein Versprechen und das seines Propheten “, sagte Nasrallah.

Die IDF hofft auch, die Situation an der Nordgrenze ohne größere Eskalation einzudämmen. Der Militärsprecher Ran Kochav sagte Reportern am Freitag, Israel habe “nicht die Absicht, in den Krieg zu ziehen, aber wir wollen die libanesische Grenze nicht in eine Konfrontationslinie verwandeln”.

Kochav argumentierte, dass die Hisbollah bereits effektiv abgeschreckt wurde, da die Terrorgruppe nur offene Gebiete und nicht Bevölkerungszentren angegriffen habe.

Nasrallah seinerseits bestand am Samstag darauf, dass Israel einen größeren Konflikt mit der Hisbollah befürchte und nicht umgekehrt. Er behauptete, Premierminister Naftali Bennett habe während des Konflikts mit der Hisbollah im Jahr 2006 “mit eigenen Augen das Versagen israelischer Militärinstitutionen gesehen”. Der Premierminister drückte in der Tat seine Frustration über die seiner Ansicht nach schlecht vorbereitete Natur der IDF während des Zweiten Libanonkrieges aus. Bennett sagte jedoch, das Militär sei heute in einer viel besseren Verfassung.