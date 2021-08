Daisy-Fans sind mit dem neuen Mario Golf: Super Rush Update nicht zufrieden

Anfang dieser Woche hat Nintendo ein großes Update für die aktuelle Switch-Version veröffentlicht. Mario Golf: Super Rush.

Wie Sie vielleicht schon im gesehen haben vollständige Versionshinweise, Version 2.0.0 fügt Toadette als neuen Charakter, New Donk City als neues Level und den Ranglisten-Spielmodus hinzu. Es gibt auch eine Reihe allgemeiner Änderungen und eine besondere, mit der einige Daisy-Fans nicht zufrieden sind.

Sie sagt nicht mehr “was auch immer”, wenn sie ein Bogey auf ein Loch setzt. Es wurde jetzt in “booo” geändert. Der folgende Tweet, der diese Änderung hervorhebt, wurde über 4.000 Mal geliked:

@Lythero Nintendo entfernt Daisy und sagt “was auch immer” und ändert es in “oooh booo” ist so seltsam. Als ob jemand aus dem Team wirklich sauer auf sie wäre, weil sie ein einzigartiges Jota an Wagemut gezeigt hat? War das noch zu viel Persönlichkeit?