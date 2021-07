Herzog sagt, Bundespräsident Israel sei bereit, nach tödlichen Überschwemmungen zu helfen

William Regnery, der den Rechtsextremismus in den USA finanzierte, stirbt im Alter von 80

BOCA GRANDE, Florida – William H. Regnery II, der Erbe eines Familienverlags, der für seine stille, aber einflussreiche Unterstützung rechtsextremer Anliegen in den Vereinigten Staaten bekannt ist, ist im Alter von 80 Jahren gestorben.

Er starb am 2. Juli in seinem Haus in Boca Grande, Florida. Eine Person, die heute bei Lemon Bay Funeral and Cremation Services in Englewood, Florida, ans Telefon ging. Today bestätigte, dass sie Vorkehrungen für Regnery getroffen hatte, aber keine weiteren Informationen lieferte.

Cassie Miller, leitende Forschungsanalystin des Southern Poverty Law Center, sagt in einer E-Mail, dass Regnerys materielle Beiträge dazu beigetragen haben, Netzwerke rassistischer Aktivisten und eine riesige Menge pseudowissenschaftlicher Literatur zu schaffen, von der Regnery hoffte, dass sie seine Forderungen nach dem Aufbau eines weißer Ethno-Staat.

“Obwohl er normalerweise im Hintergrund agierte, war Regnery eine enorm einflussreiche Figur der radikalen Rechten”, sagte Miller.

Im Jahr 2016 ergab eine Überprüfung der Steuerunterlagen von Associated Press, dass das von Regnery gegründete National Policy Institute und drei andere Gruppen an der Spitze der weißen nationalistischen Bewegung sich als Wohltätigkeitsorganisationen registriert hatten und über die Jahre hinweg weitere 7,8 Millionen US-Dollar an steuerlich abzugsfähigen Spenden gesammelt hatten vergangenen Jahrzehnt.

Regnery hat einen Großteil seines Lebens damit verbracht, das Geld seiner Familie zu verwenden, um die institutionelle Infrastruktur aufzubauen, die die sogenannte Alt-Right unterstützen würde – ein Ableger des Konservatismus, der Rassismus, weißen Nationalismus, Antisemitismus und Populismus vermischt – und dazu beiträgt, Menschen wie Richard Spencer ins Rampenlicht, sagt Miller.

„Regnerys wahres Erbe ist nicht das, was er aufgebaut hat, sondern der immense Schaden, den er angerichtet hat“, sagt sie.

Spencer selbst twitterte am 12. Juli über Regnery und sagte, er habe “Glück gehabt, ihn gekannt und viel von ihm gelernt zu haben”.

In einem Artikel von 2017 sagte BuzzFeed News, dass Regnery das Gefühl habe, seine Ideen seien durch die Kandidatur des ehemaligen Präsidenten Donald Trump eingelöst worden.

„Ich denke, Trump war ein Legitimator“, sagte Regnery der Veröffentlichung. Weißer Nationalismus “ging von einem Gespräch, das man in einem Badezimmer führen konnte, in das vordere Wohnzimmer über.”