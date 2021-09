Hat die Zerstörung dieser mittelbronzezeitlichen Stadt Sodom inspiriert?

Tall el-Hammam im Jordantal könnte die Geschichte der Zerstörung von Sodom und Gomorra inspiriert haben, so eine neue Studie, die sich über 15 Jahre erstreckt.

In dem studieren , das in . veröffentlicht wurde Natur Am Montag durchsuchten Archäologen die Überreste von Tall el-Hammam, um herauszufinden, was die antike Stadt während der mittleren Bronzezeit zerstörte.

Während dieser Zeit lebten etwa 50.000 Menschen in der Region Jordantal in drei Städten: Tall el-Hammam, Jericho und Tall Nimrin, wobei Tall el-Hammam die größte der drei Städte war. Damit wäre es bis zu seiner Zerstörung das politische Zentrum der Region gewesen.

Die Radiokarbon-Datierung datiert die Zerstörung, die weniger als 50 Jahre alt ist, auf das Jahr 1650.

Die Untersuchung der Überreste ergab Hinweise auf ein zerstörerisches Ereignis mit hohen Temperaturen, wie z. B. Keramikstücke, die außen geschmolzen und gekocht wurden, aber innen normal waren.

Die Gebäude von Tall el-Hammam bestanden aus Lehmziegeln und einige hatten fünf Stockwerke. Im oberen Teil der Stadt zerstörte die zerstörerische Kraft die Gebäude auf Höhe ihrer Fundamente in den Mauern, und von Lehmziegeln war nur noch wenig übrig. Von dem Palast, der in diesem Teil der Stadt stand, fehlen die Wände des ersten Stocks und der oberen Stockwerke, und die meisten Lehmziegel sind pulverisiert.

Im unteren Teil der Stadt erlitten Gebäude mehr Schäden und Forscher fanden Hinweise auf thermische Brüche in den Überresten.

Die Türme in der Mauer, die die Stadt umgab, wurden ebenfalls zerstört, wobei Reste von Lehmziegeln nur auf der Höhe des Fundaments der Türme vorhanden waren.

Wir sehen einen Asteroiden auf die Erde fallen, sich in der Atmosphäre auflösen (veranschaulichend). (Kredit: Wikimedia Commons)

Um herauszufinden, was diese Zerstörung verursacht haben könnte, stellten die Forscher eine Liste möglicher Ereignisse zusammen und testeten ihre Wahrscheinlichkeit mit den am Ort gefundenen Beweisen.

Sie untersuchten zunächst die Möglichkeit von Feuer, Krieg, Vulkanausbruch, Erdbeben oder Blitzschlag, kamen jedoch zu dem Schluss, dass diese Ereignisse wahrscheinlich nicht die Art von Zerstörung verursachen würden, die sie an der Stätte fanden, da keines die starke Hitze erzeugt haben konnte, die für das Schmelzen erforderlich war Sie fanden.

Nachdem sie diese Ereignisse ausgeschlossen hatten, wandten sich die Forscher zwei anderen Möglichkeiten zu: einem kosmischen Einschlag oder einer kosmischen Luftexplosion.

Die Folgen eines kosmischen kraterbildenden Einschlags stimmten mit allen Beweisen überein, die von den Archäologen , aber dies wurde als unwahrscheinlich abgetan, da in der Umgebung keine Krater gefunden wurden.

Die wahrscheinlichste Ursache für die Zerstörung war eine kosmische Luftexplosion, die durch einen Kometen oder Meteoriten verursacht wurde. Die Folgen eines solchen Ereignisses stimmten auch mit den von den Forschern gefundenen Beweisen überein, und mit einem Aufprallrechner konnten sie die Details des Ereignisses abschätzen, zu dem auch die Stoßwelle gehörte, die Jericho traf, die auf den Boden reduziert wurde.

Es kann davon ausgegangen werden, dass das Ereignis, das Tall el-Hammam zerstörte, über Generationen hinweg bis zur Zeit des biblischen Sodom beobachtet und erzählt worden wäre, als das Ereignis eine Inspiration für die Geschichte gewesen wäre, die vom Himmel fallende Steine ​​​​und Feuer erzählt die Stadt zu zerstören.