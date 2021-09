Microsofts Surface 2021-Event: Startzeit und wie man es sieht

Microsoft veranstaltet am Mittwoch, den 22. September um 11 Uhr ET / 8 Uhr PT ein Online-Hardware-Event, wo es ist sollte bekannt geben Neu gestaltete Surface-Tablets und -Laptops (und möglicherweise ein neues Telefon). Die Kante wird alle Veranstaltungsankündigungen abdecken und einen erstklassigen Live-Blog hosten, und so können Sie auch mit uns zuschauen.

Ganz einfach: Microsoft wird einen Livestream haben auf der Veranstaltungsseite seiner Website, und du kannst es dir auch auf ansehen Microsofts Surface Twitter-Account. Du kannst Folgen @verge auf Twitter um die Neuigkeiten der Veranstaltung zu sehen, während sie sich entfaltet.

Über der Veranstaltung ragt die bevorstehende Veröffentlichung von Windows 11 auf, die veröffentlicht am 5. Oktober. Während es fast selbstverständlich ist, dass alles, was Microsoft auf der Veranstaltung am Mittwoch ankündigt, das neue Betriebssystem verwenden wird, wird es interessant sein, ob die Gerüchte stimmen, dass Microsoft eine neue Version seines Surface Pro X-basierten Tablets on Arm veröffentlichen wird. Wir haben keine ganz klare Vorstellung davon, wie Windows 11 an die langjährigen Ambitionen von Arm Computing anknüpfen wird – und ein neuer Computer, vielleicht einer mit einem neuen Chip von Microsoft, könnte ein guter Zeitpunkt für das Unternehmen sein um über die Zukunft von Windows außerhalb von Intel, AMD und x86 im Allgemeinen zu sprechen.

Es ist auch wahrscheinlich, dass traditionelle x86-Computer auf der Veranstaltung präsentiert werden, wobei Gerüchte darauf hindeuten, dass wir eine Surface Pro 8-Tablet, eine neue Surface Book Laptop, und ein Update Oberfläche gehen. Es gibt auch die wahre möglichkeit Wir werden eine Fortsetzung von Microsoft sehen Surface Duo faltbares Telefon.

Aber wenn du zuhörst, Microsoft, ich würde wirklich gerne eine Version des Schönen sehen Ergonomische Oberflächentastatur, diesmal ohne Ziffernblock, um die Maus zu stören. Ihre andere Tastatur, die Sculpt Ergonomic, ist einfach nicht sehr gut gebaut, und ich würde Bluetooth einem USB-Dongle vorziehen.

Um die Nachrichten am Mittwochmorgen zu sehen, bleiben Sie dran Die Kante, und gehe zu Microsoft-Website zum Anzeigen des Feeds.